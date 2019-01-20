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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۸

امام جمعه شهرستان گچساران:

محرومیتهای پیش از انقلاب برای نسل جوان بیان شود

محرومیتهای پیش از انقلاب برای نسل جوان بیان شود

گچساران- امام جمعه شهرستان گچساران گفت: ما باید انقلاب اسلامی و محرومیتهای پیش از انقلاب را برای نسل جوان ملموس کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حجازی در نشست برگزاری برنامه های دهه فجر افزود: جشنهای دهه فجر باید در محدوده نظام باشد و شأن انقلاب اسلامی باید حفظ شود بخصوص آنکه دهه فجر همزمان با ایام فاطمیه نیز هست.
حجازی بر اهمیت شناساندن انقلاب اسلامی به نسل جوان تاکید کرد.

یونس شکاری افزود: به مناسبت ۴۰سالگی انقلاب اسلامی می توان برای ۴۰ خانواده محروم روستایی طرح اشتغالزایی از طریق نیروگاه های خورشیدی ۵ کیلوواتی را اجرایی کرد.

وی بیان داشت: می توان تسهیلات وام روستایی را برای خرید این نیروگاه ها در اختیار روستاییان قرار داد.

کد مطلب 4517836

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