محرومیتهای پیش از انقلاب برای نسل جوان بیان شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حجازی در نشست برگزاری برنامه های دهه فجر افزود: جشنهای دهه فجر باید در محدوده نظام باشد و شأن انقلاب اسلامی باید حفظ شود بخصوص آنکه دهه فجر همزمان با ایام فاطمیه نیز هست.

حجازی بر اهمیت شناساندن انقلاب اسلامی به نسل جوان تاکید کرد.

یونس شکاری افزود: به مناسبت ۴۰سالگی انقلاب اسلامی می توان برای ۴۰ خانواده محروم روستایی طرح اشتغالزایی از طریق نیروگاه های خورشیدی ۵ کیلوواتی را اجرایی کرد.

وی بیان داشت: می توان تسهیلات وام روستایی را برای خرید این نیروگاه ها در اختیار روستاییان قرار داد.