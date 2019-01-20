ارتباط مدیران با نخبگان و اصحاب رسانه بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، با اشاره به اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قرار داریم، افزود: در طول چهل سال گذشته استکبار جهانی همواره در تلاش بوده تا به شیوه های مختلف، از جمله تحریم‌های اقتصادی، ملت ایران را به زانو درآورد اما ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی با تکیه بر رهنمودهای مقام معظم رهبری، از این تنگناها سربلند بیرون آمده است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در طول چهار دهه گذشته به توفیقات ارزشمندی دست یافته که این موفقیت‌ها تا به امروز تداوم داشته است، تصریح کرد: ملت ایران در طول چهل سال گذشته در همه صحنه‌های حساس حضوری هوشمندانه داشته و پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اند، از این رو اولویت امروز مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید رفع دغدغه‌های مردم در عرصه معیشت آن‌ها باشد.

استاندار زنجان با یادآوری اینکه مصوبات جلساتی چون شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جنبه ملی داشته و قابلیت اجرا دارد، ادامه داد: یکی از ضرورت‌های امروز، ارائه آمار درست و متقن به‌ویژه در حوزه اشتغال است، با توجه به اینکه استنباط مردم از مقوله اشتغال، اقدامات عملی است، لذا باید از ارائه آمارهای چندگانه در این عرصه پرهیز کرده و اقدامات جدی در حوزه اشتغال انجام دهیم که یکی از این اقدامات، تشکیل کمیته نظارت بر اشتغال است.

حقیقی در ادامه، برخورداری از استانداردهای بین‌المللی را یکی از شاخص‌های اصلی برای رقابت‌پذیر بودن واحدهای تولیدی در برهه کنونی عنوان و اظهار کرد: برای اینکه بتوان در این زمینه برنامه‌ریزی درستی داشت و اقدامات عملی انجام داد، نیاز است که آمار دقیقی در رابطه با واحدهای تولیدی برخوردار از استانداردهای بین‌المللی داشته باشیم که در این راستا اداره‌کل استاندارد استان باید به جد ورود پیدا کند.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌های امروز، بحث برندسازی در عرصه اقتصادی است، یادآور شد: در این راستا باید از واحدهای تولیدی استان استفاده کنیم و به خاطر داشته باشیم که برای بهبود کیفیت کالاهای تولید شده، مقوله استاندارد را باید در رأس همه امور قرار داده و در رابطه با استانداردهای بین‌المللی برای واحدهای تولیدی، فرهنگ‌سازی شود.

حقیقی بر ضرورت ارتباط بیش از پیش مدیران با جامعه نخبگان و اصحاب رسانه تاکید کرد و یادآور شد: اگر به دنبال افزایش اعتمادسازی در جامعه هستیم، باید نسبت به شفاف‌سازی فعالیت های صورت گرفته، اقدام کنیم و با توجه به نقشی که جامعه نخبگان و اصحاب رسانه در این زمینه ایفا می‌کنند، ارتباط بیش از پیش با این گروه از جامعه می‌تواند آمار شفافی در اختیار مردم قرار دهد.