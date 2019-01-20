۱۲ کرمانشاهی قربانی قاتل خاموش شدند /افزایش دو برابری خفگی

سلیم خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای سال تا پایان آذرماه ۳۶۹ نفر شامل ۹۵ زن و ۲۷۴ مرد در تصادفات رانندگی استان کرمانشاه جان خود را از دست دادند، اظهار داشت: این آمار در مدت مشابه سال قبل ۳۷۷ نفر بوده است و از کاهش ۲ درصدی کشته ها حکایت دارد.

وی افزود: ۱۲ نفر شامل چهار زن و هشت مرد در اثر مسمومیت و خفگی با گاز مونوکسید کربن فوت شدند این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۶ نفر دچار خفگی شدند و این از افزایش دو برابری آمارها حکایت دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه بیان کرد: فوت ناشی از غرق شدگی شامل ۱۵ مورد شامل ۲ زن و ۱۳ مرد اعلام و عنوان کرد: در مدت مشابه سال گذشته نیز همین تعداد بر اثر غرق شدگی فوت شدند.

به گفته خانی، ۱۴ مورد مرگ ناشی از برق گرفتگی شامل یک زن و ۱۳ نفر مرد در سطح استان گزارش شده این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۱۳ نفر مرگ ناشی از برق گرفتگی در سطح استان داشته ایم.

وی بیان کرد: ۲۲ نفر که همگی مرد بودند بر اثر حوادث ناشی از کار فوت شدند این در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۲۵ نفر فوت شدند.