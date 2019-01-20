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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۸:۴۸

سرپرست گروه فیلم و سریال سیما فیلم منصوب شد

سرپرست گروه فیلم و سریال سیما فیلم منصوب شد

با حکمی از سوی حسین کرمی رییس مرکز سیما فیلم، بهرنگ ملک محمدی جایگزین غلامرضا الماسی در گروه فیلم و سریال این مرکز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم با حکمی از سوی حسین کرمی رییس مرکز سیما فیلم، بهرنگ ملک محمدی جایگزین غلامرضا الماسی در گروه فیلم و سریال این مرکز شد.

ملک محمدی دانش آموخته رشته کارگردانی سینما است و به‌عنوان منتقد، کارشناس فیلمنامه و مسئول تولید در موسسه تصویر شهر فعالیت داشته است.

وی همچنین کارشناس هماهنگی تولید و فیلمنامه در گروه مناسبت ها، کودک و نوجوان، فیلم های تلویزیونی، طرح و برنامه و عضو شورای فیلمنامه گروه فیلم و سریال شبکه دو و پنج بوده است.

هفته گذشته هم غلامرضا الماسی با حکم حسین کرمی به عنوان قائم مقام مرکز سیما فیلم منصوب شد.

کد مطلب 4517889
عطیه موذن

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