جشنواره حفظ قرآن کریم همزمان با دهه فجر در ارومیه برگزار می شود

سجاد جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این دوره از مسابقات باهمکاری تبلیغات اسلامی، اداره کل اوقاف و امور خیریه و جامعه القرآن آذربایجان غربی برگزار می شود افزود: مسابقات حفظ در رشته های ۳ جزء، ۵ جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآن کریم از ۱۷ تا ۱۸ بهمن ماه سالجاری، در محل تالار مهدیه ارومیه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره در دو رده سنی زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال برای خواهران و برادران بصورت مجزا برگزار می شود اظهارداشت: در پایان این جشنواره به سه نفر برتر از هر رشته هدایای نقدی و لوح تقدیر اهدا می شود.

جعفرزاده همچنین از برگزاری جشنواره استعدادهای قرآنی استان در حوزه قرائت طی دهه فجر سال جاری خبر داد و گفت: همچنین در این مدت ۴۰ محفل دانش‌آموزی انس با قرآن با حضور تمامی قاریان و حافظان دانش‌آموز و افراد مستعد شناسایی در استان برگزار می شود.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی به سایر برنامه های کمیته قرآنی ستاد دهه فجر استان اشاره و اضافه کرد: در جلسه‌ با اعضای کمیته قرآنی دهه فجر مقرر شده است تا سپاه در رابطه با مسابقات قرآن در حوزه قرائت، حفظ و اذان و تمرکز بر مناطق محروم طی دهه فجر، قبل و بعد از آن اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه اداره‌ کل اوقاف و امور خیریه استان نیز تمامی محافل و مراسم بقاع متبرکه را حمایت و پشتیبانی مالی خواهد کرد بیان کرد: آموزش و پرورش نیز مسابقات قرآن کریم حفظ و قرائت مرحله شهرستانی را طی دهه ی فجر برگزار خواهد کرد.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی افزود: فرهنگسرای قرآن و عترت شهرداری نیز فضای فرهنگسراها را در اختیار برنامه‌های کمیته قرآنی دهه فجر قرار خواهند داد و از برنامه‌های تبلیغی و ترویجی نیز حمایت خواهند کرد.

وی از اجرای طرح شب‌های قرآنی توسط کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خبر داد و افزود: جشنواره تجلیل از فعالان قرآنی دستگاه‌های اجرایی استان نیز با همکاری دستگاه‌ها در هر شهرستان برگزار خواهد شد و در شهرهای بزرگ استان ۲ تا ۳ جشنواره و در شهرهای کوچک نیز یک جشنواره برگزار می‌شود.