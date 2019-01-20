۱۶۰۰ رقبه در کرمانشاه سنددار شده است

حجت الاسلام آیت عباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۸۶۷ موقوفه در سطح استان وجود دارد که از این تعداد ۳۷۴ موقوفه منفعتی و دارای درآمد و ۱۴۹۳ موقوفه نیز انتفاعی نظیر مساجد و حسینیه‌ها هستند.

وی با بیان اینکه از این تعداد موقوفه انتقاعی ۱۱۹۷ موقوفه مسجد و ۲۶۹ موقوفه نیز حسینیه است، افزود: تعداد رقبات موجود در سطح استان بیش از ۴۹ هزار مورد است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: از ابتدای سال سنددار شدن ۸۷۰ رقبه در استان کرمانشاه در دست اقدام است که تاکنون برای ۱۶۰۰ رقبه تقاضای ثبت سند شده است.

به گفته حجت‌الاسلام عباسیان، از ابتدای سال‌جاری در دادگاه های برگزار شده ۷۷ رای به نفع موقوفات استان کرمانشاه صادر شده است.