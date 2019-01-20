داشتن بینش سیاسی و بصیرت برای سربازان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمزه فلاح شامگاه شنبه در یازدهمین جشنواره فرهنگی و هنری حضرت علی اکبر (ع) اظهارداشت: داشتن اراده قوی و قاطعیت در تصمیم از ویژگی های یک سرباز موفق است تا بتواند با تلاش و کوشش در عرصه های مختلف، آینده خوبی را برای خود و نظام اسلامی رقم بزند.

وی با اشاره به اهمیت، نقش و جایگاه سربازان، افزود: گرچه خدمت سربازی در بسیاری از کشورها یک امر الزامی و جزو ارکان دفاعی است، اما در نظام اسلامی با دیگر نظام ها تفاوت هایی دارد که خدمت در نظام دینی و صیانت از آن که به تعبیر حضرت امام (ره) از واجب واجبات است.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان ادامه داد: خدمت سربازی در نظام اسلامی وظیفه و تکلیف است و هم مقدس و اگر با نیت پاک و هدفمند انجام پذیرد جزو عبادات محسوب می شود.

فلاح با اشاره به اینکه نقش بی بدیل جوانان در تمام صحنه ها بر ما ثابت شده است، یادآور شد: جوانان باید با استقلال فکری و ایمان و تعصب ملی و دینی در برابر دشمنان ایستادگی کنند و شور انقلابی را به شعور انقلابی تبدیل کنند.

وی بیان کرد: دشمن به دنبال ناامید کردن جوانان این سرزمین است، زیرا امروز بهترین جوان، خوش فکرترین جوان در ایران اسلامی زندگی می کند و در سایه سار این جوانان ایران اسلامی به پیشرفت های زیادی در عرصه های مختلف علمی فناوری و هسته ای دست پیدا کرده است، پس دشمن می خواهد با نفوذ به این جبهه مقاوم به جمهوری اسلامی ضربه وارد کند، اما جوانان این سرزمین بیشتر از هر وقتی نقشه شوم آن ها را نقشه بر آب می کنند.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان، دفاع و امنیت، ایثارگری و فداکاری، نظم، انظباط اجتمائی، دین داری و بصیرت، سازندگی و تفکر بسیجی را جز محورهای اصلی برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

گفتنی است در یازدهمین جشنواره جوان سرباز ۴۲۰ نفر از سربازان شرکت کردند که در این میان ۶۹ نفر به عنوان سرباز نمونه انتخاب شدند که در نهایت ۱۲ نفر به عنوان سرباز برگزیده برای شرکت در جشنواره نهایی به تهران اعزام می شوند.