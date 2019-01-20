مدت زمان دقیق روز در زحل مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، اطلاعاتی که در این زمینه توسط فضاپیمای مذکور گردآوری شد، توسط گروهی از ستاره شناسان امریکایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سرانجام مشخص شد هر روز سیاره زحل، ۱۰ ساعت و ۳۳ دقیقه و ۳۸ ثانیه به طول می انجامد.

اگرچه محاسبه مدت زمان روز در هر سیاره کار ساده ای به نظر می رسد، اما گاهی این کار دشوارتر از حد تصور است. علت این مساله در مورد زحل وجود ترکیبات فراوان گازی آن است. بخش اعظم زحل از هلیوم و هیدروژن تشکیل شده و بنابراین سیاره مذکور در انبوهی از ابرها پوشیده شده و مشاهده سطح آن برای انجام محاسبات ریاضی کار ساده ای نیست.

پیش از این در ابتدای دهه ۸۰ میلادی از فضاپیمای ووییجر برای محاسبه مدت زمان روز در زحل استفاده شده بود. علائم رادیویی ارسالی این فضاپیما مدت زمان روز در زحل را ۱۰ ساعت و ۳۹ دقیقه و ۲۳ ثانیه نشان داده بودند که حالا مشخص شده این محاسبات چندان هم دقیق نبوده است.

دانشمندان امیدوارند از این اطلاعات تازه و برخی داده های دیگر برای بررسی و محاسبه میزان دقیق نوسانات میدان جاذبه سیاره زحل بهره بگیرند.