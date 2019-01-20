سقز و قروه قهرمان مسابقات کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان کردستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های انتخابی و قهرمانی تیم کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان استان کردستان گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شامگاه شنبه به میزبانی شهرستان قروه به پایان رسید.

در این رقابت ها که یک روز به طول انجامید ۲۰۰ کشتی گیر نوجوان در بخش های آزاد و فرنگی با هم به رقابت پرداختند.

در پایان مسابقات در بخش کشتی فرنگی شهرستان سقز با ۲۰۵ امتیاز اول، حسین آباد با ۱۳۵ امتیاز دوم و سنندج با ۱۱۵ امتیاز سوم شد.

همچنین در کشتی آزاد نیز شهرستان قروه با ۱۴۵ امتیاز اول، سنندج با ۱۱۵ امتیاز دوم و سقز با ۱۰۵ امتیاز سوم شد.