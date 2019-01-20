ورزشکار دیواندره ای عنوان قویترین مرد کُرد کشور را بدست آورد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان کردستان، مسابقات قویترین مردان کُرد کشور تحت عنوان «به هیز ترین پیاوانی کورده واری» به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و شعار «چهل سال ورزش، چهل سال افتخار» با معرفی نفرات برتر در سنندج به کار خود پایان داد.

در این مسابقات ۲۰ ورزشکار به نمایندگی از استان های کردستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی و کُردهای مقیم مرکز در شش گروه با هم به رقابت پرداختند.

این رقابت ها در سه مرحله مقدماتی نیمه نهایی و نهایی برگزار شد که ورزشکاران در هر مرحله سه آیتم را پشت سر گذاشتند، که در مرحله مقدماتی ورزشکاران آیتم های حمل شاسی ۳۲۰ کیلوگرم، پرتاب کیسه ۱۰ هزار کیلویی و حمل کیسه های ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ کیلو گرم را انجام دادند.

در مرحله نیمه نهایی ورزشکاران آیتم های حمل اسکات تعادلی ۳۶۰ کیلوگرم، حمل صفحات وزنه ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۵ کیلوگرم و آیتم سه گانه شامل بلند کردن گوی ۱۶۰ کیلوگرم، حمل یک جفت چمدان ۳۰۰ کیلوگرم به متراژ هشت متر و بلند کردن کنده ۱۳۰ کیلوگرم را انجام دادند.

در بخش نهایی نیز ورزشکاران سه آیتم غلت لاستیک ۴۵۰ کیلوگرم، بلند کردن شاسی فلزی ۴۰۰ کیلوگرم و بلند کردن گوی های ۱۴۰، ۱۶۰و ۱۸۰ کیلوگرم را انجام دادند.

در پایان رقابت ها نیز والی فلاحی از دیواندره مقام قهرمانی را کسب کرد، سیروان سلیمانی به نمایندگی از استان آذربایجان غربی شهرستان پیرانشهر دوم شد و زکریا قاسمی از دیواندره در جایگاه سوم قرار گرفت.

گفتنی است، این مسابقات با شعار چهل سال ورزش، چهل سال افتخار در سالن آزادی شهر سنندج برگزار شد و تصاویر ضبط شده آن در ایام الله دهه فجر از سیما مرکز کردستان پخش خواهد شد.