لوازم آرایشی و مواد خوراکی قاچاق در اردبیل امحاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی آذر پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: طبق حکم قضایی دستور امحای مقادیر زیادی از لوازم آرایشی، بهداشتی و خوراکی که از دو سال اخیر در استان اردبیل کشف شده بود، صادر شد.

وی افزود: محموله امحاء شده شامل انواع نوشابه‌های انرژی زا، روغن زیتون فاسد، انواع بیسکوئیت و آدامس خارجی، شیرخشک، شامپو، پودر غذا، ادکلن، مسواک و ... به مقدار حدود دو تن بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل تصریح کرد: پس از رسیدگی و صدور حکم به پرونده‌های طرح شده در شعب تعزیرات حکومتی و پس از قطعیت احکام صادره صبح یکشنبه با حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، اماکن نیروی انتظامی، اموال تملیکی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر ارگان‌های ذیربط کالاهای اشاره شده امحاء گردید.

رحیمی آذر ادامه داد: با افرادی که با سوء‌استفاده از وضعیت اقتصادی کنونی به دنبال ایجاد اخلال در نظم اقتصادی بازار و قاچاق یا فروش کالاهای غیرمجاز هستند به شدت برخورد خواهد شد و اجازه چنین فعالیت‌های غیرقانونی داده نخواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به دیگر پرونده‌های مهم رسیدگی شده در سازمان تعزیرات حکومتی استان اردبیل اشاره کرد و افزود: پیش از این نیز حکم محکومیت یکی از مدیرعاملان شرکت‌های تعاونی پارس‌آباد که اقدام به توزیع غیرقانونی ۱۴۰ هزار کیلوگرم ذرت کرده بود صادر گردید.