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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۳۳

به میزان ۲ تن؛

لوازم آرایشی و مواد خوراکی قاچاق در اردبیل امحاء شد

لوازم آرایشی و مواد خوراکی قاچاق در اردبیل امحاء شد

اردبیل - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از امحاء دو تن مواد خوراکی و لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز و قاچاق در اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی آذر پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: طبق حکم قضایی دستور امحای مقادیر زیادی از لوازم آرایشی، بهداشتی و خوراکی که از دو سال اخیر در استان اردبیل کشف شده بود، صادر شد.

وی افزود: محموله امحاء شده شامل انواع نوشابه‌های انرژی زا، روغن زیتون فاسد، انواع بیسکوئیت و آدامس خارجی، شیرخشک، شامپو، پودر غذا، ادکلن، مسواک و ... به مقدار حدود دو تن بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل تصریح کرد: پس از رسیدگی و صدور حکم به پرونده‌های طرح شده در شعب تعزیرات حکومتی و پس از قطعیت احکام صادره صبح یکشنبه با حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، اماکن نیروی انتظامی، اموال تملیکی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر ارگان‌های ذیربط کالاهای اشاره شده امحاء گردید.

رحیمی آذر ادامه داد: با افرادی که با سوء‌استفاده از وضعیت اقتصادی کنونی به دنبال ایجاد اخلال در نظم اقتصادی بازار و قاچاق یا فروش کالاهای غیرمجاز هستند به شدت برخورد خواهد شد و اجازه چنین فعالیت‌های غیرقانونی داده نخواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به دیگر پرونده‌های مهم رسیدگی شده در سازمان تعزیرات حکومتی استان اردبیل اشاره کرد و افزود: پیش از این نیز حکم محکومیت یکی از مدیرعاملان شرکت‌های تعاونی پارس‌آباد که اقدام به توزیع غیرقانونی ۱۴۰ هزار کیلوگرم ذرت کرده بود صادر گردید.

کد مطلب 4517984
محمد میرزایی ناطق

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