فضای استان بوشهر بر محور اخلاق مداری و حفظ وحدت استوار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد بوشهر با تسلیت به مناسبت ایام سوگواری فاطمیه اظهار کرد: حضرت زهرا (س) عصاره جمیع فضائل آسمانی انسان و هدیه بزرگ خداوند به جامعه بشری در طول تاریخ است. حضرت زهرای اطهر (س) حجت کبری خدا و واسطه فیض آفرینش همه فضائل انسانی است.

امام جمعه بوشهر بیان کرد: نقش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و در کلان آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در منظومه رشد فرهنگ و پیشرفت بسیار مهم است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اضافه کرد: فرهنگ زیربنای تمامی ابعاد رشد جامعه است و در متون فاخر دین به این مقوله و به خصوص فرهنگ دینی برای اجتماعی شدن اقشار جامعه اشاره شده است.

آیت الله صفایی بوشهری با عنوان اینکه فرهنگ تخصصی و فرهنگ عمومی هر کدام در جایگاه خود بسیار مهم و اثرگذار است، تصریح کرد: مسئولیت ستادی و استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک مسئولیت خطیری است که می بایست تمامی مبانی جامعه را با برنامه ریزی اسلامی و ایرانی به سمت تمدن انسانی و سلامت روحی و روانی انسانی به جهت پیشرفت جلو ببرد و البته در این حیطه آسیب ها در کنار فرصت ها و قوت ها وجود دارد و بدین جهت باید محیط فرهنگی را با تحلیل جامع و آمار و اطلاعات بر اساس نقشه و چشم انداز بومی و ملی مدیریت شود.

وی شورای فرهنگ عمومی استان را بالاترین و تخصصی ترین شورا در استان خواند و افزود: تهیه نقشه فرهنگی باید بر اساس شاخص های دانشی و سندهای بالادستی بررسی فوق العاده محیطی شود و برش های آن اسناد را بومی سازی و سپس مدیریت کرد و این بخشی از تاکتیک فرهنگی و استراتژیک شورای فرهنگ عمومی در استان ها و کشور است.

صفایی بوشهری عنوان کرد: مدیریت منابع انسانی ستادی و جامعه هدف نیازمند هنر مدیریت خاص است که باید بر اساس هندسه و ساختاری بنیادین معماری و مهندسی شود و در این خصوص مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه ریزی حوزه فرهنگ و هنر برای سایر اقشار و ساختارهای نهادی و به خصوص شورای فرهنگ عمومی حکم مدیریت جامع دارد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه تمام تلاش خود را در این مدت گذاشته‌ام که فضای جامعه شهروندی و ادارات بوشهر بر محور اخلاق مداری، حفظ وحدت و خدمتگزاری صادقانه به مردم پایدار بماند، اظهار کرد: اخلاق، ادب اجتماعی و اخلاق مدیریت به عنوان مهم ترین بخش اساسی در استان بوشهر که باید در جلسات شورای فرهنگ عمومی این محورها برای رسیدن به تمدن انسانی و سلامت روحی و روانی انسانی جامعه تخصصی تر نهادینه شود و همه نیروهای ستادی و دیگر دستگاه ها می بایست در همکاری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت مضاعف کنند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه مردم استان بوشهر مردمی کم نظیر و بی نظیر هستند و خدمت به این مردم افتخار است، بیان کرد: همه نهادها و ساختارهای تصمیم گیر و تصمیم ساز باید در مسیر اندیشه های رهبری گام بردارند و برای فرهنگ دینی، سبک زندگی اسلامی، مسائل رفاهی و معیشتی مردم که موجب آرامش روحی و امنیت اجتماعی آنها می شود حرکت جهادی کنند و لذا بدین جهت خدمت به مردم، خدمت به نظام و خدمت به تمدن اسلامی یک فرصت از ناحیه انوار الهی پروردگار رحمان است.