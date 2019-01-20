نمایشگاه عکس خیریه «کوله بار» برپاشد/سلف پرتره هایی در متن سفر

به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه عکس «کوله بار» که حاصل نگاه هنرمندانه حسین گشتاسبی، هنرمند جوان است، ۱۸ اثر در قالب مجموعه ای سلف پرتره به دید همگان گذاشته شده است.

گشتاسبی پیرامون این نمایشگاه که تمامی عواید حاصل از آن به نفع کودکان تحت حمایت جمعیت امام علی(ع) خواهد بود به خبرنگار مهر، گفت: علاقه مند بودم در نخستین تجربه نمایشگاهی ام آن را به کار خیر اختصاص دهم، بنابر این با همکاری نگارخانه سروناز و جمعیت خیریه امام علی(ع) این نمایشگاه را گردآوری کردیم.

این دانشجوی کارشناسی عکاسی دانشگاه پیام نور شیراز در ادامه به شکل گیری مجموعه کوله بار پرداخت و گفت: این مجموعه حاوی عکس های سلف پرتره در قالب ۱۸ سفری است که داشته ام و برای این منظور گردآوری شده است.

وی با این وجود عکس های نمایشگاه «کوله بار» را یک مجموعه نمی داند و افزود: همواره سوژه عکس هایم موضوعاتی است که در سفر به ذهنم می رسند.

گشتاسبی با بیان اینکه عکس های یادشده در طول ۲ سال تهیه شد، عنوان کرد: نمی خواستم موضوع این عکس ها خیلی شخصی بشود، بنابر این هر کس خودش را می تواند در این عکس ها جای من قرار دهد.

وی به مجموعه بعدی که عکاسی می کند هم اشاره کرد و گفت: «ماده ماهی» عنوان این مجموعه است که بر اساس نگاهی فمینیستی قرار می گیرد؛ عکس های «ماده ماهی» مانند تبلیغاتی است که به سوء تبلیغ گرایش می یابند.

به گفته گشتاسبی، بیشتر وقت این هنرمند به عکاسی «کانسپچوال» اختصاص دارد و تلاش می کند آثاری به این شیوه تهیه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گشتاسبی در سال ۲۰۱۸ میلادی موفق به دریافت دیپلم افتخار بخش «فاین آرت» جایزه عکاسی آمریکا برای مجموعه مفهومی «پناه بر خود آ» شد.