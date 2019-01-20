به گزارش خبرگزاری مهر، «فوفوکی»، «میمینو» و «دانینو» عنوان کتاب‌های مجموعه کارگاه عروسک‌سازی هستند که به زبان ساده و کوتاه نوشته شده‌اند. این مجموعه بر اساس آموزش رفع مشکلات کودکان دربرقراری ارتباط با دیگران نوشته شده است. داستان‌ها در فضای کارگاه می‌گذرد و عنوان کتاب‌ها هم برگرفته از شخصیت اصلی داستان‌ها هستند. در این مجموعه با استفاده از شخصیت عروسکی اتفاقات تلخ و شیرین زندگی به زبان ساده و روان برای کودکان بیان شده است.

ژوبرت از جمله نویسندگانی است که کتاب‌هایش را خودش تصویرسازی می‌کند. او اهل پاریس و فارغ التحصیل ادبیات کودکان است و در نوزده سالگی مسلمان شد و با یک دانشجوی ایرانی ازدواج کرد. و در حال حاضر در ایران زندگی می‌کند.

این مجموعه هر کدام در 124 صفحه و با قیمت 12000 تومان در فروشگاه‌های سراسر کشور و همچنین در فروشگاه مجازی انتشارات مدرسه قابل دسترسی است.