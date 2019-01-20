سن مصرف مواد مخدر کاهش یافته است/ کاهش کشفیات مواد مخدر در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا بنی‌اسدی‌فر صبح یکشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بیان داشت: اقدامات مربوط به کمیته مقابله با مواد مخدر توسط نیروی انتظامی به طور شبانه‌روزی متمرکز است و به صورت جدی در گستره جغرافیایی استان کرمان صورت می‌گیرد.

وی افزود: انسان چند شهید را در حوزه مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده ایم که نشان دهنده عزم جدی پلیس در مقابله با مواد مخدر است.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت با هماهنگی شورای تامین استان کرمان رتبه های یکم تا سوم کشوری را در کشفیات مواد مخدر داشته است و ۶۳ تا ۶۵ درصد زندانیان استان کرمان جرایمی در خصوص مواد مخدر دارند.

بنی‌اسدی‌فر تصریح کرد: در استان کرمان امسال شاهد کاهش کشفیات مواد مخدر بودیم البته این مسئله در اغلب استان ها انفاق افتاده همچنین امسال بیش از ۷۶ تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده که به جز حشیش که هفت درصد افزایش داشته در بقیه موارد شاهد کاهش کشف سایر مواد بوده‌ایم.

وی گفت: اقدامات پیشگیرانه می طلبد که با آسیب شناسی های مناسب و تقویت رده‌های درگیر مبارزه با مواد مخدر استان کرمان اقداماتی صورت گیرد. لذا تجهیز رده‌های درگیر ضروری است.

بنی‌اسدی‌فر افزود: لذا این رده‌ها باید سهمی از درآمدها و کشفیات در حوزه اموال قاچاقچیان داشته باشند و تا صرف تقویت رده‌ها اعم از امکانات لوجستیکی و ملزومات مورد نیاز از جمله خرید سلاح، مهمات جلیقه‌های ضد گلوله و استخدام چریک های محلی شود.

فرمانده انتظامی استان کرمان ابراز داشت: با توجه به آسیب های موجود دوستان باید با هم پوشانی مناسب در حوزه مقابله و درمان عمل کند و مرکز کشور را راجع به این امر مهم حساس کنند تا بتوانیم مبادی اصلی ورود مواد مخدر به استان را کنترل کنیم.

سردار بنی‌اسدی‌فر یادآور شد: در شرق استان شاهد عبور قابل توجهی از مواد مخدر از طریق کویر هستیم اما امکان زیست نیروها به صورت دراز مدت در این منطقه وجود ندارد لذا باید در این منطقه از پهپاد استفاده کرد و این امکانات باید تامین شود.

وی ابراز داشت: در حوزه مقابله با موادمخدر اقدامات فرهنگی و پیشگیری همواره در راس هستند تا خانواده و جامعه و همچنین مسئولان راجع به این موضوع حساس شوند و اقدامات موثری با هماهنگی لازم انجام گیرد.

بنی‌اسدی‌فر گفت: مواد مخدر همواره از گذشته وجود داشته و امروز و آینده ما را درگیر کرده است اما ما باید آسیب های آن را محدود کنیم و به حداقل برسانیم.

فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: نیروی انتظامی در ارتباط با مقابله با مواد مخدر تا به حال متناسب با توان خود کار کرده اما شرایط سختی است زیرا پلیس در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری آسیب پذیر است.

وی یادآور شد: پلیس از کف خیابان با جمع‌آوری معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر و در سطح کلان با قاچاقچیان درگیر است و باید همه این حساسیت را داشته باشند.

بنی‌اسدی‌فر گفت: نرخ کاهش سن مصرف مواد به خطر جدی تبدیل شده به خصوص در زمینه مصرف مواد صنعتی که بسیار وحشتناک و آسیب رسان است و آسیب‌های جبران ناپذیری به افراد خانواده و بدنه جامعه وارد می‌کند.