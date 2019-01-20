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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲

از سوی آستان قدس رضوی:

شرایط پذیرش انجام خدمت نظام وظیفه در آستان قدس رضوی اعلام شد

شرایط پذیرش انجام خدمت نظام وظیفه در آستان قدس رضوی اعلام شد

مشهد- شرایط پذیرش متقاضیان انجام خدمت نظام وظیفه در آستان قدس رضوی طی اطلاعیه‌ای از سوی معاونت اداری و پشتیبانی این آستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرایط قبول تقاضا برای انجام خدمت نظام وظیفه در آستان قدس رضوی شامل افرادی می‌شود که دارای شرایط عمومی و اختصاصی باشند. دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد با داشتن حداقل معدل می‌توانند برای انجام خدمت نظام وظیفه در آستان قدس رضوی تقاضا دهند.
همچنین متقاضیان نباید دارای سابقه خدمت قبلی در نیروهای مسلح بوده و در برگ اعزام آن‌ها نیز نباید غیبت درج شده باشد. 
انجام خدمت وظیفه در آستان قدس رضوی در عناوین شغلی همچون کارشناسی فنی، کارشناسی علوم اجتماعی، کارشناس ثبت اطلاعات سیستمی، کارشناس کنترل پروژه، کارشناس کامپیوتر، کارشناس تأسیسات، راهنمای امور زائرین انجام می‌پذیرد.
حافظان قرآن و قاریان برتر، مشمولان با سابقه حداقل ۶ ماه عضویت فعال در بسیج، متاهلان، متقاضیان خدمت در مناطق محروم، نخبگان و استعدادهای برتر در اولویت پذیرش قرار خواهند داشت.
بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان نبایستی از وابستگان سببی یا نسبی اقوام درجه یک کارکنان یا مسئولین آستان قدس رضوی باشند.
گفتنی است، کسر خدمت در آستان قدس رضوی فقط شامل سربازانی خواهد شد که دارای فرزند بوده و یا دوره تکمیلی آموزش بسیج را طی کرده باشند.
متقاضیان می‌توانند جهت پیگیری روند ثبت نام خود به سامانه نیروهای امریه وظیفه به آدرس https://reg.razavi.irمراجعه کنند.

کد مطلب 4518037

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