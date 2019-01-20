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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۱۷

مدیر کل راه و شهرسازی ایلام:

مسیر ارتباطی آبدانان-مورموری چهار خطه می شود

مسیر ارتباطی آبدانان-مورموری چهار خطه می شود

ایلام - مدیر کل راه و شهرسازی ایلام گفت: در آینده ای نزدیک مسیر ارتباطی آبدانان-مورموری چهار خطه می شود.

علی اصغر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسیر ارتباطی آبدانان – مورموری که مسیر ارتباطی راه آبدانان به استان خوزستان بوده، هر ساله شاهد تصادفات مرگباری بوده است.

وی از چهار خطه شدن این مسیر در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: به زودی عملیات چهارخطه کردن خروجی آبدانان به سمت مورموری را شروع خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: مطالعات این طرح اخیرا فراخوان داده شده و به محض پروسه فراخوان و انتخاب پیمانکار انجام می گیرد.

کاظمی تصریح کرد: بعد از انتخاب پیمانکار قرارداد این پروژه منعقد و عملیات اجرایی این قطعه شروع خواهد شد.

وی ادامه داد: ایمن سازی مطلوب و مناسب این مسیر می تواند حوادث جاده ای را به حداقل برساند.

کد مطلب 4518065

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