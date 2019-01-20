اعتبارات نهاد ریاست جمهوری چقدر افزایش یافته است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی به توضیح مجموع اعتبارات نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال ۹۸ پرداخته است.

در این گزارش آمده است: مقایسه اعتبارات هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (جدول پیوست) نشان می‌دهد، مجموع اعتبارات نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در مقایسه با اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۷، صرفاً هشت درصد رشد داشته است نه ۳ برابر (۲۰۰درصد). افزایش اعتبارات نهاد در لایحه سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل است:

۱- اعتبار ردیف هزینه‌ای (۱‏-۱۰۱۰۰۰) با عنوان «نهاد ریاست جمهوری» ۱۰ درصد رشد داشته است که صرفاً مربوط به افزایش حقوق و مزایای پرسنلی (۲۰ درصد ضریب حقوق) است و سایر هزینه‌های ردیف ۶۵ درصد کاهش یافته است.

۲- اعتبار ردیف (۱۳‏-۱۰۱۰۰۰) با عنوان «مرکز امور حقوقی بین‌الملل - دعاوی حقوق بین‌المللی» ۱۸ درصد رشد داشته است که مربوط به پرداخت حق عضویت‌های بین‌المللی نهاد و همچنین پرونده‌های مربوط به شکایت ایران از ایالت متحده آمریکا در نقض عهدنامه مودت و سایر پرونده‌های حقوقی دولت و پرداخت حق‌الوکاله و حق‌المشاوره حقوقدانان برجسته بین‌المللی بوده که افزایش اعتبار این ردیف با توجه به افزایش تعداد پرونده‌های اقامه دعوی بین‌المللی دولت و همچنین افزایش نرخ ارز است.

۳- اعتبار ردیف (۲۲‏-۱۰۱۰۰۰) با عنوان «نهاد ریاست جمهوری - خدمات ضروری، اداری و اجرایی» ۲۰ درصد رشد داشته است که مربوط به هزینه‌های اداری نهاد ریاست جمهوری و پرداخت هزینه سفرهای خارجی ریاست محترم جمهور و هیات همراه است که باتوجه به افزایش نرخ ارز افزایش یافته است.

۴- اعتبار ردیف (۳‏-۱۰۱۰۰۰) با عنوان «نهاد ریاست جمهوری – هزینه‌های ضروری - کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی» در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶و ۱۳۹۷ هیچگونه افزایشی نداشته و مبلغ اعتبار آن چند صد میلیارد نبوده و صرفاً ۷۰ میلیارد تومان است که با توجه به سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری و ضرورت کمک ایشان به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است.

۵- سایر اعتبارات نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ هیچگونه افزایشی نداشته یا به شرح ذیل کاهش یافته است:

الف) ردیف (۱۲‏-۱۰۱۰۰۰) با عنوان «مرکز بررسی‌های راهبردی» ۴۸ درصد کاهش

ب) ردیف (۱۴‏-۱۰۱۰۰۰) با عنوان «معاونت امور مجلس – راهبری امور مجلس» ۱۴‏ درصد کاهش

ج) ردیف (۲۰‏-۱۰۱۰۰۰) با عنوان «دفتر معاون اول رییس جمهور – خدمات مشاوره» ۵۰‏ درصد کاهش

د) ردیف (۱‏- ۱۰۱۰۸۱) با عنوان «معاونت اجرایی رییس جمهور» ۱۰۰ درصد کاهش

همانگونه که ملاحظه می‌شود، افزایش مجموع اعتبارات نهاد ریاست جمهوری صرفاً هشت درصدبوده که مربوط به حقوق و مزایای پرسنلی و هزینه‌های ارزی برخی از ردیف‌های هزینه‌ای نهاد است.