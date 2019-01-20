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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۶

نگارش «بی سر» به پایان رسید/ حضور اسطوره مرگ در سینمای ایران

نگارش «بی سر» به پایان رسید/ حضور اسطوره مرگ در سینمای ایران

نگارش فیلمنامه «بی سر» به کارگردانی کاوه سجادی حسینی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، مرحله نگارش فیلمنامه «بی سر» بر اساس طرحی از کاوه سجادی حسینی توسط پیام لاریان، صادق خوشحال و کاوه سجادی حسینی به پایان رسید.

«بی سر» ماجرای یک روز از زندگی زوجی به نام های ارغوان و ‌هومن است که در آستانه جدایی، برای حفظ زندگی مشترک‌شان تلاش می‌کنند.

کاوه سجادی حسینی که کارگردانی این اثر سینمایی را برعهده دارد به زودی آن را مقابل دوربین می‌برد.

فیلمنامه «بی سر» با نگاهی به داستان اسطوره «آنوبیس» از اساطیر مصری که به خدای مرگ و تدفین شهرت دارد، به نگارش در آمده است.

سجادی حسینی پیش از این فیلم‌های سینمایی «شب بیرون» و «بوفالو» را کارگردانی کرده است. وی همچنین به عنوان دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز در سال ۱۳۹۴ با اصغر فرهادی در ساخت فیلم «فروشنده» همکاری کرد. این نویسنده و کارگردان در حال حاضر در دانشگاه سوره و آموزشگاه های سینمایی به تدریس می پردازد.

کد مطلب 4518088

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