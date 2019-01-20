جایگاه روابط عمومی ادارات شهرستانی استان تهران تثبیت خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین بابایی صبح یکشنبه در شورای روابط عمومی های شهرستان ورامین گفت: در آستانه 40سالگی انقلاب نقش روابط عمومی ها بسیار چشمگیر است، انقلاب اسلامی در طی 40 سال به بالندگی و رشد رسیده و ثمره آن امنیت فعلی است که مرهون خون شهدای والامقام است، امروز کشور در مدار توسعه و پیشرفت قرار گرفته و تحریم های دشمنان در متوقف کردن این مسیر پویا، محتوم به شکست است.

وی افزود: تولید محتوا یکی از کارکردهای اصلی روابط عمومی ها به عنوان سربازان خط مقدم جنگ رسانه ای است، روابط عمومی ها باید حس اعتماد مردم به مسئولین را تقویت کنند و باید با استفاده از ظرفیت موجود با وحدت رویه در قالب شورای هماهنگی روابط عمومی ها خدمات 40 ساله نظام را تبیین کنند.

سرپرست اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری تهران اضافه کرد: به باور برخی صاحب نظران این حوزه، ماهیت روابط عمومی در جایی که باید نقشی اثربخش داشته باشند منظری مذهبی پیدا می کند.

وی با بیان این که روابط عمومی در مقطعی که مدیریت شخص محور حاکم بود به انزوا کشیده شد، گفت: امروز اما با تنوع ابزار اطلاع رسانی ساده انگاری در حوزه روابط عمومی برای افکار عمومی پذیرفتنی نیست، نظام جهانی شدن که بر فضای فعلی دنیا حاکم است مرزها فروریخته و برهمین مبنا مفهوم روابط عمومی نیز دچار تحولی شگرف شده است، سرعت بازنشر اخبار در نظام جهانی فراتر از حد تصور است.

بابایی گفت: امروز حتی برخی از مسئولین ارشد نظام از ظرفیت فضای مجازی برای تولید محتوا بهره می گیرند، امروز در شرایط جنگ رسانه ای وظیفه روابط عمومی ها تنها اطلاع رسانی نیست، بلکه تولید محتوا است، نباید با خط کشی های سیاسی ظرفیت اصحاب رسانه از هر طیف و گرایش را نادیده گرفت، در این فضای پرالتهاب روابط عمومی ها و اصحاب رسانه افسران خط مقدم جنگ رسانه ای هستند و تقلیل مفهوم روابط عمومی به حوزه تبلیغات، ساده انگاشتن این حوزه است و اساسا امروز جایی ندارد

وی با بیان این که روابط عمومی ها معتمد و یاور مدیران و بدنه کارمندان است، گفت: سعی داریم تا با مساعد استاندار تهران، به عنوان رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی ها جایگاه روابط عمومی ادارات شهرستانی را تثبیت کنیم، شورای هماهنگی شهرستان باید با تولید محتوا و اخبار امید بخش مردم را در جریان اقدامات رؤسای ادارات قرار دهند و شورای هماهنگی روابط عمومی ها در استان و شهرستان به هیچ وجه تشریفاتی نیست و کاملا عمل گرا است.