«جنین» فضایی فانتزی و سوررئال دارد/ کشمکش های یک نویسنده و مترجم

فریبا آقاپور کارگردان نمایش «جنین» که این روزها در تماشاخانه سه نقطه روی صحنه است درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه «جنین» نوشته درتا سوآپا و رضا فریدونی است و تا ۵ بهمن ماه در تماشاخانه سه نقطه روی صحنه خواهد بود.

وی درباره انتخاب این اثر نمایشی توضیح داد: این متن توسط آقای شحنه تبار تهیه کننده کار و مدیر انتشارات «شمع و مه» نیز است به من پیشنهاد شد. خانم درتا سوآپا هنرمندی لهستانی است که در ایران زندگی می کند و تاکنون آثار گلی ترقی را به زبان لهستانی ترجمه کرده است و این نمایشنامه اولین اثر مشترک وی با رضا فریدونی محسوب می شود. اصولا اکثر آثار من قصه گو هستند از همین رو اجرای این اثر نمایشی و رسیدن به درک نویسنده ها برایم جذاب بود.

آقاپور بیان کرد: داستان نمایش درباره اختلافات یک نویسنده و مترجم برای ترجمه یک کتاب و چالش هایی است که در رسیدن به زبانی مشترک با یکدیگر دارند. کشمکشی که بین این ۲ نفر در جریان است در فضایی فانتزی و سوررئال به نمایش در می آید. نویسنده و مترجم این نمایش حتی بر سر ترجمه یک کلمه نیز با یکدیگر به مشکل می خورند و هرکدام درک خودشان را چه در زندگی و چه ترجمه یک اثر دارند.

این کارگردان در پایان درباره طراحی صحنه نمایش اظهار کرد: متن نمایشنامه چگونگی طراحی دکور را پیشنهاد می دهد در واقع نمایش دکور ندارد و سه مربع با چسب کف زمین چسبیده شده اند. در اجرا نیز از کاغذ استفاده های متفاوتی می شود که در راستای داستان نمایش و کشمکش های نویسنده و مترجم است. همچنین در این اثر نورپردازی منفاوت است و از نور موبایل در صحنه هایی که فضای ذهنی این ۲ شخصیت به نمایش در می آید، استفاده می شود.

میلاد اسکندری، هانیه سعیدی و علی رضا گیلوری بازیگران نمایش «جنین» هستند که تا ۵ بهمن هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه سه نقطه روی صحنه خواهد بود.