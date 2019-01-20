به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به همت «گروه نظریه و نقد هنر» پژوهشکده هنر برگزار می شود، «انشاءالله رحمتی» مترجم اثر چهار جلدی « اسلام ایرانی» و استاد فلسفه اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با موضوع «نظریه خیال ملاصدرا به روایت هانری کربن»، «علی عباسی» مترجم پژوهشگر و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه و لاتین دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «نظریه تخیل از نگاه ژیلبر دوران» و بهمن نامور مطلق دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه و لاتین دانشگاه شهید بهشتی و معاون مطالعاتی کمیسیون ملی یونسکو درایران با موضوع «اسطوره کاوی در اندیشه و آثار میشل کَزنَوْ» سخنرانی می‌کنند.



نشست تخصصی «تخیل مثالی؛ میراث حکمت سهروردی در آرای متفکران معاصر فرانسوی» روز چهارشنبه مورخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در سالن همایش های فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولی عصر، تقاطع خیابان طالقانی، شماره ۱۵۵۲، میزبان علاقه‌مندان به مباحث فلسفه هنر است.