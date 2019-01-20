به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به همت «گروه نظریه و نقد هنر» پژوهشکده هنر برگزار می شود، «انشاءالله رحمتی» مترجم اثر چهار جلدی « اسلام ایرانی» و استاد فلسفه اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با موضوع «نظریه خیال ملاصدرا به روایت هانری کربن»، «علی عباسی» مترجم پژوهشگر و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه و لاتین دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «نظریه تخیل از نگاه ژیلبر دوران» و بهمن نامور مطلق دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه و لاتین دانشگاه شهید بهشتی و معاون مطالعاتی کمیسیون ملی یونسکو درایران با موضوع «اسطوره کاوی در اندیشه و آثار میشل کَزنَوْ» سخنرانی میکنند.
نشست تخصصی «تخیل مثالی؛ میراث حکمت سهروردی در آرای متفکران معاصر فرانسوی» روز چهارشنبه مورخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در سالن همایش های فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولی عصر، تقاطع خیابان طالقانی، شماره ۱۵۵۲، میزبان علاقهمندان به مباحث فلسفه هنر است.
فرهنگستان هنر برگزار می کند؛
«تخیل مثالی؛ میراث حکمت سهروردی در آرای متفکران معاصر فرانسوی»
پژوهشکده هنرِ فرهنگستان هنر نشست تخصصی «تخیل مثالی؛ میراث حکمت سهرودی در آرای متفکران فرانسوی : هانری کربن ژیلبر دوران و میشل کَزنَوْ» را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به همت «گروه نظریه و نقد هنر» پژوهشکده هنر برگزار می شود، «انشاءالله رحمتی» مترجم اثر چهار جلدی « اسلام ایرانی» و استاد فلسفه اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با موضوع «نظریه خیال ملاصدرا به روایت هانری کربن»، «علی عباسی» مترجم پژوهشگر و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه و لاتین دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «نظریه تخیل از نگاه ژیلبر دوران» و بهمن نامور مطلق دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه و لاتین دانشگاه شهید بهشتی و معاون مطالعاتی کمیسیون ملی یونسکو درایران با موضوع «اسطوره کاوی در اندیشه و آثار میشل کَزنَوْ» سخنرانی میکنند.
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