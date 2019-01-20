به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه تئاتر مهر، نمایش «بی‌تابستان» از نیمه بهمن ماه به مدت ١٧ شب در تئاتر مستقل تهران به صحنه می رود.

پیش از این نمایش «بی‌تابستان» در بخش اصلی فستیوال آوینیون، فستیوال هنر بروکسل، تئاترِ کمراشپیله مونیخ، فستیوال (Les vegamondes) شهر مولوز کشور فرانسه، شهر بازل و لاشادوفن کشور سوئیس اجرا داشته است.

همچنین «بی‌تابستان» مرداد ماه سال جاری در سالن استاد سمندریان تماشانه ایرانشهر به مدت ۱۵ شب اجرای عمومی شده بود.

در این نمایش لیلی رشیدی، سعید چنگیزیان و مونا احمدی به عنوان بازیگر حضور دارند و محمدرضا حسین‌زاده به عنوان مدیر تولید و دستیار کارگردان، شهریار حاتمی طراح صحنه، علی شیرخدایی و داود صدری سازندگان ویدیو و آنکیدو دارش به عنوان طراح موسیقی، کوهستانی را همراهی می‌کنند.