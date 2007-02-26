آیه روز:

یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا أَحصاه الله ونسوه والله على کل شیءٍ شهِید .

در روزى که خدا همه آنان را برمی انگیزد ، آنگاه به اعمالى که انجام داده اند ، آگاهشان می کند ، اعمالى که خدا حساب همه آنها را برشمرده است در حالى که آنان آن را فراموش کرده اند و خدا بر هر چیز گواه است .

سوره مجادله، آیه 6

احادیث امروز:

پیامبر اعظم (ص) فرمودند:



باکروا طلب الرزق و الحوائج فَان الغدو برکة و نجاح .

در پى روزى و نیازها، سحر خیز باشید؛ چرا که حرکت در آغاز روز، مایه برکت و پیروزى است.

المعجم الاوسط، ج 7، ص 194، ح 7250

امام حسین (ع):

لولا ثلاثة ما وضع ابن آدم رأسه لشیء: ألفقر و المرض و الموت .



اگر حوادث سه گانه فقر، مرض ، مرگ نمی بود، بنی آدم در برابر هیچ چیز سر فرود نمی آورد.

نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص 80

امام علی (ع):



الکریم یرى مکارم افعاله دینا علیه یقضیه، اللئیم یرى سوالف احسانه دینا له یقتضیه .



بزرگوار، نیکوکارى‏هاى خود را بدهى به گردن خود مى‏داند که باید بپردازد و فرومایه، احسان‏هاى گذشته خود را بدهى به گردن دیگران مى‏داند که باید پس بگیرد.

غررالحکم، ح 2031 و 2032

امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه:

الذی قصرت عین رؤیته الصار الناظرین و عجزت عن نعته اوهام الواصفین، الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین و عجزت عن نعته اوهام الواصفین .

خدایی که دیده های بینندگان از دیدنش در دنیا و آخرت ناتوانند محال است او را ببینند چون آنچه که به چشم سر دیده می شود را نمی توان از دیدگاه دیگران دید و از نظر گذراند .