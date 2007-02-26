آیه روز:
یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا أَحصاه الله ونسوه والله على کل شیءٍ شهِید .
در روزى که خدا همه آنان را برمی انگیزد ، آنگاه به اعمالى که انجام داده اند ، آگاهشان می کند ، اعمالى که خدا حساب همه آنها را برشمرده است در حالى که آنان آن را فراموش کرده اند و خدا بر هر چیز گواه است .
سوره مجادله، آیه 6
احادیث امروز:
پیامبر اعظم (ص) فرمودند:
باکروا طلب الرزق و الحوائج فَان الغدو برکة و نجاح .
در پى روزى و نیازها، سحر خیز باشید؛ چرا که حرکت در آغاز روز، مایه برکت و پیروزى است.
المعجم الاوسط، ج 7، ص 194، ح 7250
امام حسین (ع):
لولا ثلاثة ما وضع ابن آدم رأسه لشیء: ألفقر و المرض و الموت .
اگر حوادث سه گانه فقر، مرض ، مرگ نمی بود، بنی آدم در برابر هیچ چیز سر فرود نمی آورد.
نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص 80
امام علی (ع):
الکریم یرى مکارم افعاله دینا علیه یقضیه، اللئیم یرى سوالف احسانه دینا له یقتضیه .
بزرگوار، نیکوکارىهاى خود را بدهى به گردن خود مىداند که باید بپردازد و فرومایه، احسانهاى گذشته خود را بدهى به گردن دیگران مىداند که باید پس بگیرد.
غررالحکم، ح 2031 و 2032
امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه:
الذی قصرت عین رؤیته الصار الناظرین و عجزت عن نعته اوهام الواصفین، الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین و عجزت عن نعته اوهام الواصفین .
خدایی که دیده های بینندگان از دیدنش در دنیا و آخرت ناتوانند محال است او را ببینند چون آنچه که به چشم سر دیده می شود را نمی توان از دیدگاه دیگران دید و از نظر گذراند .
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