تمام امکانات امداد هوایی در شهرداری تهران موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب زاده در جلسه صبح امروز شورای اسلامی شهر تهران که به ادامه بررسی برنامه سوم توسعه شهری اختصاص داشت، در مخالفت با حذف ماده ۹۵ این برنامه اعلام کرد. نزدیک شش ماه است که پیگر بحث امداد هوایی هستم و می توانم بگویم که تمام امکانات آن در شهرداری موجود است.



نائب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: هماهنگی ها باید با دستگاه های دیگر انجام شود که آن هماهنگی ها را هم شهرداری انجام داده است. فقط باید یک انسجام صورت بگیرد تا این امر عملیاتی شود.



رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران موارد مطرح شده در ماده ۹۵ برنامه سوم توسعه شهری را برای تهران حیاتی توصیف کرد و گفت: بندهایی در این ماده وجود دارد که امکان اجرایش وجود دارد که برای تهران حیاتی است مانند نجات که می تواند از سوی امداد هوایی انجام شود.