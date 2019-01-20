خشم «بن سلمان» از امیر مکه و کنار گذاشتن وی

به گزارش خبرگزاری مهر، فعال توئیتری افشاکننده اسرار خاندان آل سعود که با نام مجتهد فعالیت می کند در پست توئیتری خود نوشت: به نظر می رسد «خالد فیصل» امیر منطقه مکه دو رفتار از خود نشان داده که باعث عصبانیت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان شده و به همین دلیل دوره حاکمیت او را تمدید نکرده تا زمینه لازم برای کنار گذاشتنش فراهم شود.

وی در ادامه افزود: بن سلمان، شاهزاده خالد فیصل را به این دلیل در این پست باقی نگه داشته بود تا نشان دهد به نسل قدیم خاندان آل سعود احترام می گذارد.

مجتهد تاکید کرد: فیصل طی یک اقدام احمقانه اخبار مربوط به ترور جمال خاشقجی را به سمع و نظر پادشاه عربستان می رساند چرا که فکر می کرد او شخصا وارد عمل می شود. بن سلمان در این پرونده متضرر نشد چرا که پادشاه بعد از چند دقیقه موضوع را فراموش کرد اما بن سلمان این رفتار خالد فیصل را به عنوان سوء نیت وی از یاد نبرد.

وی افزود: اقدام دوم نیز سخنان خالد فیصل در برابر دوربین ها در خصوص اوضاع نامناسب اقتصادی کشور و خروج سرمایه از عربستان بود که نشان می داد اقدامات و سیاستهای بن سلمان در خصوص سرمایه گذاری شکست خورده است. حال باید دید که بن سلمان خالد فیصل را بر کنار می کند یا صبر می کند تا دوره او تمام شود. بن سلمان یکی از شاهزادگان کم سن و سال را برای این پست انتخاب کرده اما هنوز در برابر واکنش نسل قدیم خاندان نگران است.