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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۸

با ۱۱۰ رأی موافق؛

مجلس از پاسخ‌های زنگنه قانع شد

مجلس از پاسخ‌های زنگنه قانع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر نفت در مورد عزل و نصب‌های اخیر در هیئت مدیره شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس قانع شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال احمد سالک نماینده مردم اصفهان از بیژن زنگنه وزیر نفت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

خلاصه این سؤال به شرح زیر است:

۱ـ دلیل عمل خلاف قانون معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش در عزل و نصب هیئت مدیره شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس چیست؟

۲ـ چرا با وجود تولید ۲۴ میلیون لیتر بنزین شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس، همچنان شاهد واردات بنزین هستیم؟

پس از دفاعیات وزیر نفت، احمد سالک اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است، سپس پاسخ‌های زنگنه به رأی نمایندگان گذاشته شد.

در نهایت وکلای ملت با ۱۱۰ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند از پاسخ‌های زنگنه قانع شده‌اند.

کد مطلب 4518177

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