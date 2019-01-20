احیای مکاتب شش گانه در قزوین در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنگره ملی دو سالانه شعر آئینی واعظ قزوینی و آیین نکوداشت استاد علی موسوی گرمارودی روز یکشنبه با حضور زاهدی استاندار، آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، موسوی گرمارودی شاعر معاصر و جمعی از ادب دوستان در سالن اجتماعات تبلیعات اسلامی قزوین برگزار شد.
حجت الاسلام علی نعمت اللهی در این مراسم گفت: قزوبن مکاتیب زیادی دارد اما در شش مکتب شاخص است که برای احیای آنها اقدام کردیم.
وی افزود: مکتب معماری، خط، نگارگری، نقاشی، شعر آئینی و تعزیه در قزوین شاخص است و برخی خواستگاه مکتب تفکیک را هم در قزوین می دانند و شخصیتهای قزوینی آن را از این منطقه محسوب می کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: یکی از رویکردهای ما احیای مکاتب قزوین بود که خوشبختانه سه مکتب از جمله معماری از سوی شهرداری، مکتب خط از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری شد و مکتب شعر آیینی را تبلیغات اسلامی دنبال کرد.
نعمت اللهی بیان کرد: واعظ قزوینی که حافظ زمان خود بود و در ردیف شعرای نامور، خطیب، سخنور و عالم زمان خود بود در اولویت معرفی قرار گرفت و تلاش کردیم با برگزاری دوسالانه ها تولید محتوی در شعر آئینی را تقویت کنیم.
وی اظهارداشت: رهبر انقلاب هم نسبت به واعظ حساسیت خاصی دارند لذا راغب شدیم تا دوسالانه اول را با حضور اندیشمندان برگزار کنیم و امسال هم در دومین دوره با حضور اندیشمندان و صاحب نظران مراسم تجلیل از استاد گرمارودی در دستور کار قرار گرفت.
نعمت اللهی گفت:امیدواریم این دو سالانه ها همچنان پایدار و مستمر باشد و صاحبان اندیشه و فکر در آن مشارکت جدی داشته باشند تا در زمینه تولید محتوا بتوانیم کارهای ارزشمندی انجام دهیم.
در ادامه با اهدا لوح یادبود از استاد موسوی گرمارودی تجلیل شد.
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