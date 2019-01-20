عمان می خواهد با حذف ایران شگفتی دیگری را رقم بزند!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۲۰:۳۰ امشب دیدار مرحله یک هشتم نهایی خود مقابل عمان را در ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی برگزار می کند.

تیم ملی عمان که بازی های قابل قبولی را در مرحله گروهی از خود به نمایش گذاشته است پس از سالها مجوز حضور در مرحله یک هشتم هایی را کسب کرده است تا بتواند مقابل ایران بازی کند. از این رو رسانه های کشور عمان بطور ویژه ای به پیشواز این دیدار رفته اند.

عمانی‌ها خبر از روحیه بالای شاگردان پیم ورپیک برای دیدار با ایران داده اند. آنها در مقاله های امروز خود عنوان داشته اند می خواهند با شکست ایران شگفتی جدیدی را در امارات رقم بزنند تا همگان بداند باخت آنها مقابل ژاپن تنها به دلیل اشتباهات داوری بوده است.

انگیزه بالای عمانی ها سبب شده تا کشورهای عربی همجوار با آنها نیز مقالاتی را در تعریف و تمجید از عملکرد این تیم در جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا به نگارش درآورده باشند. انگیزه ای که می تواند برای کارلوس کی روش و شاگردان او در تیم ملی ایران خطری جدی محسوب شود.