خبرگزاری مهر – گروه استان ها: این روزها روزگار مردم ریگان و فهرج در شرقی ترین نقطه استان کرمان بیش از هر روز دیگر خاکی شده است. از روز شنبه هفته گذشته تا امروز طوفان شن امان مردم این منطقه را بریده است و هر روز بر تعداد افرادیکه به دلیل بیماریهای تنفسی و ریوی به مراکز درمانی این شهرستانها مراجعه می کنند افزوده می شود.

طی سالهای اخیر بعد از خشک شدن جازموریان در پایین دست سد هلیل رود و رودخانه های فصلی پایین دست سد نساء هزاران نفر در جنوب و شرق کرمان بر تعداد روزهای عمرشان که باید با گرد و غبار و ریزگردها هم نشین شوند افزوده شده است.

طبق آمار رسمی حدود ۱۰۰ روستا فقط در شهرستان ریگان خالی از سکنه شده است و دهها روستا نیز در محاصره شن قرار گرفته اند. نخلستانهای مردم زیر خروارها شن فرو می رود و هر روز از وسعت مزارع و باغها کاسته می شود و تعداد بیشتری از روستاییان مهاجرت می کنند.

حدود ۱۰۰ روستا فقط در شهرستان ریگان خالی از سکنه شده است و دهها روستا نیز در محاصره شن قرار گرفته اند. نخلستانهای مردم زیر خروارها شن فرو می رود و هر روز از وسعت مزارع و باغها کاسته می شود

شدت طوفان طی روزهای اخیر موجب بسته شدن راههای ترانزیتی استان به سمت بندر چابهار، زاهدان و ایرانشهر شده است از سوی دیگر یک قطار مسافربری از ریل خارج شد و بسیاری از مزارع و باغها زیر شن رفته اند، شن گرفتگی راهها ،قطعی برق و خسارت به تاسیسات زیر بنایی شرق کرمان تنها طی چند روز اخیر روی داده است.

در همین خصوص با فرماندار ریگان به گفتگو نشستیم، امین باقری با اشاره به محرومیت بسیار شدید شهرستان ریگان و کمبود تاسیسات زیر سختی در این شهرستان گفت: در اکثر هفته های سال شاهد بروز طوفانهای شن در شهرستان هستیم و زندگی مردم مختل شده است.

توقف مالچ پاشی در کانون ریزگردهای شرق کشور

وی در خصوص مالچ پاشی در ریگان گفت: این طرح با ۵۲۸ میلیارد تومان بودجه از سال گذشته کلید خورد و بخشهایی از شهرستان مالچ پاشی شد و قرار بود این طرح تا پنج سال ادامه یابد اما در سال جاری طرح متوقف شده است و سوال ما هم از منابع طبیعی این است که دلایل توقف طرح مالچ پاشی چیست؟

فرماندار ریگان بیان کرد: در حال حاضر ۱۲۰ روستای شهرستان در محاصره شن قرار گرفته اند و شهر ریگان هم متاثر از شنهای روان است بطوریکه شنهای روان تا پشت دیوارهای خانه های ساکنان شهر آمده است.

باقری بیان کرد: برخی تصور می کنند جازموریان دلیل بروز طوفان شن در شرق کرمان است اما این تصور کاملا اشتباه است چون عامل بروز طوفان شن در ریگان کانونهای محلی در زمستان و پاییز و بادهای ۱۲۰ روزه سیستان و بلوچستان در تابستان است.

وی از مسئولان خواست برای حل مشکلات مردم ریگان چاره اندیشی کنند و از تلف شدن وقت برای اجرای طرحهای منطقه ای خودداری کنند چون با گذشت زمان اوضاع بدتر می شود.

دو سال در ریگان باران نباریده است

فرماندار ریگان بیان کرد: در شهرستان ریگان دو سال است هیچ بارانی بر زمین نباریده است و منابع آبی شهرستان در حال خشک شدن است ما دیگر در مرحله خشکسالی نیستیم بلکه شهرستان خشک شده است.

امینی بیان کرد: می گویند در سال جاری در ریگان باران باریده است جالب است بدانید مجموع بارندگی در پهنه شهرستان فقط ۳ میلیمتر است در حالیکه متوسط بارندگی در ریگان ۵۴ میلیمتر ثبت شده است.

وی در خصوص مهاجرت مردم از روستاها گفت: اگر چاره اندیشی نشود اوضاع بدتر از قبل می شود بسیاری از روستاها در ریگان تخلیه شده است چون بیابان در این منطقه در حال توسعه است.

اگر چاره اندیشی نشود اوضاع بدتر از قبل می شود بسیاری از روستاها در ریگان تخلیه شده است چون بیابان در این منطقه در حال توسعه است

باقری در خصوص آمار دقیق روستاهای خالی از سکنه گفت: نمی توان آمار دقیق ارائه کرد چون این آمار در گذر زمان در حال افزایش است و باید امارگیری مجدد انجام شود.

وی از مراجعه حداقل ۱۴۷ نفر به دلیل بیماری های تنفسی به اورژانس شهر ریگان خبر داد و گفت: میزان بیماری های تنفسی و ریوی در شهرستان افزایش یافته است.

در حالیکه فرماندار ریگان تاکید می کند که بروز طوفان شن در ریگان هیچ ربطی به جازموریان ندارد که البته با توجه به فاصله مکانی و همچنین عدم بروز طوفان شن در جازموریان طی هفته گذشته در حالیکه ریگان زیر طوفان شن قرار داشت امری معقول است. اما مدیرکل محیط زیست استان کرمان روز گذشته یکی از عوامل بروز ریزگرد در ریگان را جازموریان می داند.

مرجان شاکری در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت: جازموریان منشاء ۲۵ درصد از ریزگردها در کشور است.

وی به خشکسالی و کمبود بارش باران در استان اشاره کرد و بیان کرد: برای کنترل کانون های محلی ریزگردها در استان کرمان باید چاره اندیشی شود.

در سال جاری مجموع بارندگی در استان فقط ۲۶ میلیمتر بوده است

این در حالی است که مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: خشکسالی مهمترین عامل بروز ریزگردها در استان کرمان به خصوص در شرق استان است.

مهدی رجب زاده بیان کرد: در سال جاری هم متاسفانه خشکسالی به پایان نرسیده و فقط ۲۶ میلیمتر باران به صورت متوسط در استان کرمان باریده است.

وی ادامه داد: طرح های مقابله با بیابان زایی در استان کرمان از سال گذشته آغاز شده است و شامل وسعتی معادل ۵۹ هزار و ۸۰ هکتار در شهرستانهای مختلف استان است که ریگان را نیز در بر می گیرد.

در حالیکه مسئولان آمار و ارقام ارائه می دهند که مردم شهری ریگان زیر چتری از ریزگردها و طوفان شن امروز، صبح را آغاز کردند و با توجه به متوقف شدن طرح مالچ پاشی در ریگان احتمالا بر تعداد این روزها در سال جاری افزوده خواهد شد.