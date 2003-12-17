زنان 40 درصد اعضاي هيات علمي دانشگاهها را تشكيل مي دهند

اكبر نعمتي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: از آنجا كه زنان همواره نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند ، بنابراين انتظار مي رود با استفاده از توانايي واستعدادهاي خويش در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي ، اقتصادي وفرهنگي همراه با مردان به روند رو به رشد جامعه ياري رسانند.

وي درادامه افزود: زنان در طول تاريخ همواره با موانع زيادي مواجه بوده اند كه امكان مشاركت آنها را محدود نموده وبه عنوان موجوداتي غير سودمند آنها را به حاشيه رانده است ، حتي فرصتها وامكانات به نحوي نا برابر ميان زنان ومردان تقسيم شده ومانع ايفاي نقش فعال از سوي آنان شده است.

وي خاطر نشان كرد: عمده ترين علت عدم استفاده از مشاركت زنان ، حاكميت نظام مردسالار در جامعه است ؛ در جامعه ما براي مردان نوعي تنزل مقام وموقعيت ويا كسر شان تلقي مي گردد اگر زن تامين كننده بخشي يا تمام هزينه ها ومخارج زندگي باشد ومعمولا چنين وانمود مي كنند كه از درآمد همسرانشان بي نيازند واين نگرش ريشه در عوامل تاريخي ، مذهبي وفرهنگي ما دارد.

مدير كل امور اجتماعي وزارت كشور تاكيد كرد: در چند ساله اخير مشاركت گسترده زنان در انتخابات و.. ناشي از تمايل آنها به ايجاد تغييردر جايگاه خود ودستيابي به مطالباتشان است ، اگرچه ممكن است هنوز هم قوانين يا برخورداهاي سليقه اي موجود باشد كه مشاركت گسترده آنها را محدود كند ، اما درصد بالاي قبولي دختران در دانشگاهها و حضور فعالانه در عرصه هاي هنري ، فرهنگي ، ورزشي و.. . نشاندهنده جوششي عظيم در ميان اين قشر ونويد آينده اي بهتر است.

نعمتي تصريح كرد: براساس آمارموجود 40 درصد اعضاي هيات علمي دانشگاهها ي پزشكي ونزديك به 50 درصد از پرسنل آموزشي وزارت آموزش وپرورش را زنان تشكيل مي دهند و همچنين در دانشگاههاي ديگرنيز30 درصد اعضاي هيات علمي زن هستند.

وي با اشاره به تعداد 320 تشكل غير دولتي زنان در عرصه هاي مختلف گفت : روند تشكيل سازمانهاي غير دولتي زنان در 4 سال گذشته افزايش داشته وهمچنين در سال 80 ، يك هزار و186زن درپستهاي مديريتي فعاليت مي كردند كه آمارنسبت به سال 75 ، 63 در صد رشد داشته است.