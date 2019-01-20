فرمانده جدید قرارگاه شهید ناصری خراسان جنوبی معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی پیش از ظهر یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی، لشکری و کشوری از زحمت های «سردار سرتیپ دوم پاسدار حسن رجب زاده» قدردانی و «سرهنگ غلامعلی تناکی» به عنوان فرمانده جدید تیپ مردم پایه سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی معارفی شد.

تیپ مردم پایه سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی در راستای انجام برنامه های عمرانی، خدمت رسانی و محرومیت زدایی در مناطق مرزی استان مستقر شده که تاکنون اقدامات مطلوبی در شهرستان ها به انجام رسانده است.

گفتی است «سردار سرتیپ دوم پاسدار حسن رجب زاده» بعد از این به عنوان فرمانده لشکر عملیاتی مردم پایه پنج نصر خراسان رضوی فعالیت می کند.