متاسفم که تهران تیمی را حمایت نکرد/تکلیف پاداش مجلس مشخص نیست

نسیمه غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پایان مرحله دوره‌ای رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان و شروع مرحله پلی آف گفت: متاسفانه تیم ما (پویندگان فجر شیراز) نتوانست به مرحله پلی آف راه پیدا کند. من کمی دیر به این تیم ملحق شدم چرا که می خواستم بهترین انتخاب را داشته باشم. شیراز تیم خوبی بود. این تیم برای قهرمانی بسته شده بود اما بدشانسی آورد و نتوانست به پلی آف صعود کند.

بازیکن تیم پویندگان فجر شیراز ادامه داد: به هر حال توپ گرد است؛ یک زمانی گل می شود و یک زمانی با بدشانسی گل نمی شود. چهار تیم موفق شدند به پلی آف راه پیدا کنند که حقشان بود. تیم های دختران کویر و مس رفسنجان نیز جزو چهار تیم حاضر در پلی آف هستند. تیم مس با مدیریت اعتدادی بازی های خوبی ارائه داد و موفق شد راهی پلی آف شود.

غلامی افزود: در کل رقابت‌های لیگ امسال به دلیل تقسیم شدن ملی پوشان در سایر تیم ها شرایط خوبی داشت و تا آخرین لحظه تکلیف چهار تیم حاضر در پلی آف مشخص نبود. کیفیت مسابقات امسال بالا بود و نتایج رقابت‌ها از پیش مشخص نبود.

کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان در ادامه درباره نبود تیم تهرانی در مسابقات گفت: متاسفم که تهران به این بزرگی هیچ تیمی در مسابقات نداشت. من به همراه فرزانه توسلی و آرزو صدقیانی که بازیکن تهران هستیم باید در تیم های شهرستانی بازی کنیم و شهر خودمان تیمی را حمایت نمی کند. تهران هیچ تیمی نداشت و کرمان دو تیم را در مسابقات حمایت کرد.

نسیمه غلامی درباره عدم پرداخت پاداش های رقابت‌های قهرمانی آسیا نیز گفت: هنوز پاداش قهرمانی آسیا پرداخت نشده است. در آخرین تماسی که با صوفی زاده داشتم گفته بود در اولین فرصت و به زودی پاداش ها را پرداخت خواهند کرد.

او در پاسخ به این سوال که آیا پاداش مجلس شورای اسلامی در اختیار فدراسیون است یا خیر؟ گفت: در این باره بسیار پیگیری کرده ام اما ظاهرا پاداش مجلس دست فدراسیون نرسیده است و هنوز تکلیف این پاداش مشخص نیست. تا جایی که اطلاع دارم و طبق صحبت های صوفی زاده این پول نزد فدراسیون نیست.

غلامی در پایان گفت: در حال حاضر با پایان مرحله دوره‌ای مسابقات لیگ، تمرینات خود را اختصاصی پیگیری می کنم تا با شروع اردوهای تیم ملی آماده باشم.