مجلس ماده مربوط به «مجازات انتقال خاک از کشور» را اصلاح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک اعاده شده از شورای نگهبان جهت تامین نظر این شورا با ۱۴۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه ماده ۲۱ این لایحه را اصلاح کردند.

ماده ۲۱ بعد از اصلاح به این شرح است که انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور با رعایت ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۲۶ این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۵۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۲۶ نیز به این شرح اصلاح شد که آئین نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.