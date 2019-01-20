تثبیت جایگاه مقصودلو در پایان دور هفتم مسابقات شطرنج تاتااستیل

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات شطرنج تاتااستیل که در هلند جریان دارد و در دور هفتم این رقابت ها، پرهام مقصودلو در مصاف با «فان فورست» از کشور میزبان به تساوی دست یافت.

مقصودلو که در دور ششم این رقابت ها متحمل شکست شد و به جایگاه دهم سقوط کرد، با این تساوی در رده دهم باقی ماند.

در دور هفتم مسابقات شطرنج تاتااستیل و در مهمترین دیدار جدول دوم، «کربف بخت» نخست قهرمانی برابر «اسپینکو» شکست خورد. شطرنجباز اوکراینی با این باخت به رده هفتم جدول رده بندی سقوط کرد.

در جدول شماره دوم، «کوالف» و «چیگائف» با ۵ امتیاز اول و دوم هستند و «آندری اسپینکو» با ۴.۵ امتیاز رده سوم را به خود اختصاص داده است.

هشتاد ویکمین دوره رقابت های شطرنج تاتااستیل تا ۷ بهمن ماه در آلکمار هلند پیگیری می شود.