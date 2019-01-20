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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰

تثبیت جایگاه مقصودلو در پایان دور هفتم مسابقات شطرنج تاتااستیل

تثبیت جایگاه مقصودلو در پایان دور هفتم مسابقات شطرنج تاتااستیل

در پایان دور هفتم مسابقات شطرنج تاتااستیل پرهام مقصودلو جایگاه دهمی خود را تثبیت کرد؛ این شطرنجباز کشورمان در این دور مقابل نماینده میزبان به تساوی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات شطرنج تاتااستیل که در هلند جریان دارد و در دور هفتم این رقابت ها، پرهام مقصودلو در مصاف با «فان فورست» از کشور میزبان به تساوی دست یافت.

مقصودلو که در دور ششم این رقابت ها متحمل شکست شد و به جایگاه دهم سقوط کرد، با این تساوی در رده دهم باقی ماند. 

در دور هفتم مسابقات شطرنج تاتااستیل و در مهمترین دیدار جدول دوم، «کربف بخت» نخست قهرمانی برابر «اسپینکو» شکست خورد. شطرنجباز اوکراینی با این باخت به رده هفتم جدول رده بندی سقوط کرد.

در جدول شماره دوم، «کوالف» و «چیگائف» با ۵ امتیاز اول و دوم هستند و «آندری اسپینکو» با ۴.۵ امتیاز رده سوم را به خود اختصاص داده است.

هشتاد ویکمین دوره رقابت های شطرنج تاتااستیل تا ۷ بهمن ماه در آلکمار هلند پیگیری می شود. 

کد مطلب 4518241
زینب حاجی حسینی

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