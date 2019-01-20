به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، با وجود اینکه نزدیک به دو هفته از شروع رقابت های جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا در کشور امارات می گذرد اما باز هم هواداران زیادی برای دیدن اعضای تیم ملی فوتبال ایران به هتل محل اقامت این تیم مراجعه می کنند.

در کنار طرفداران تیم ملی فوتبال ایران افراد دیگری از کشورهای فیلیپین، ویتنام، چین و حتی ژاپن و امارات نیز به هتل روتاناپارک ابوظبی مراجعه می کنند تا کی روش و شاگردانش را ببینند و با آنها عکس یادگاری بگیرند.

اکثر این هواداران به دلیل امنیتی که توسط مسئولان کشور امارات برای تیم های حاضر در مسابقات درنظر گرفته شده است نتوانسته اند هر روز با بازیکنان ایرانی عکس بگیرند. با این حال مدتها منتظر می مانند تا اعضای کاروان تیم ملی را در لابی هتل یا در محوطه هتل ببیند.

نکته جالب توجه علاقه فراوان هواداران فوتبال برای گرفتن عکس یادگاری با کارلوس کی روش است. او محبوبیت زیادی بین آسیایی ها دارد و معمولا مخاطب تمام هوادارانی است که برای گرفتن عکس یادگاری درخواست دارند.

تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۲۰:۳۰ امشب به وقت تهران در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا در ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی به مصاف عمان می رود.