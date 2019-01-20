تاریخ بازی برگشت استقلال و پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه نیم فصل دوم مسابقات هجدهمین دوره لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته شانزدهم

دوشنبه ۱۵ بهمن ۹۷

پارس جنوبی جم- فولاد خوزستان – ساعت ۱۶:۰۰ – ورزشگاه تختی جم بوشهر

استقلال خوزستان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۶:۰۰ – ورزشگاه غدیر اهواز

سه شنبه ۱۶ بهمن ۹۷

سپیدرود رشت- سایپا تهران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه سردار جنگل رشت

صنعت نفت آبادان- فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۶- ورزشگاه تختی آبادان

ذوب‌آهن اصفهان - نساجی مازندران – ساعت۱۸:۱۵ – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷

تراکتورسازی تبریز - نفت مسجدسلیمان – ساعت۱۵:۳۰ – ورزشگاه یادگارامام تبریز

پرسپولیس تهران- پدیده مشهد – ساعت ۱۷– ورزشگاه آزادی تهران

پنجشنبه ۱۸ بهمن ۹۷

پیکان تهران- استقلال تهران – ساعت ۱۵:۴۵ – ورزشگاه شهدا شهر قدس تهران



هفته هفدهم

یکشنبه ۲۱ بهمن ۹۷

ماشین سازی تبریز- صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵– ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

پدیده مشهد- استقلال خوزستان – ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

نساجی مازندران – تراکتورسازی تبریز – ساعت ۱۷ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

فولاد خوزستان- پرسپولیس – ساعت ۱۷ - ورزشگاه غدیراهواز

فولادمبارکه سپاهان- سپیدرودرشت– ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

سه شنبه ۲۳ بهمن ۹۷

نفت مسجدسلیمان - پارس جنوبی جم– ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی

یکشنبه ۵ اسفند ۹۷

استقلال تهران - ذوب‌آهن اصفهان– ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه آزادی تهران

سایپا تهران - پیکان تهران – ورزشگاه شهدای شهر قدس؛ به علت حضور تیم سایپا در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا زمان این دیدار متعاقبا اعلام می شود.

هفته هجدهم

پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷

سپیدرود رشت- ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۶ – ورزشگاه سردار جنگل رشت

پرسپولیس- استقلال خوزستان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه آزادی تهران

صنعت نفت آبادان- پدیده مشهد – ساعت ۱۷:۳۰– ورزشگاه تختی آبادان

جمعه ۲۶ بهمن ۹۷

تراکتورسازی تبریز- استقلال تهران– ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه یادگارامام تبریز

پیکان تهران– فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهدا شهر قدس تهران

شنبه ۲۷ بهمن ۹۷

پارس جنوبی جم- نساجی مازندران– ساعت ۱۶ – ورزشگاه تختی جم بوشهر

یکشنبه ۲۸ بهمن ۹۷

فولاد خوزستان- نفت مسجدسلیمان– ساعت ۱۶ – ورزشگاه غدیر اهواز

ذوب‌آهن اصفهان- سایپا تهران - ورزشگاه فولاد شهر اصفهان؛ با توجه به حضور تیم ذوب آهن و سایپا در مرحله حذفی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا زمان دیدار این دو تیم متعاقبا اعلام می گردد.

هفته نوزدهم

چهارشنبه اول اسفند ۹۷

استقلال تهران- پارس جنوبی جم– ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه آزادی تهران

جمعه ۳ اسفند ۹۷

پدیده مشهد- سپیدرود رشت - ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

نساجی مازندران - فولاد خوزستان- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

ماشین سازی تبریز- پیکان تهران- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

استقلال خوزستان- صنعت نفت آبادان– ساعت ۱۶ – ورزشگاه غدیر اهواز

شنبه ۴ اسفند ۹۷

نفت مسجدسلیمان- پرسپولیس تهران– ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی

یکشنبه ۵ اسفند ۹۷

سایپا تهران- تراکتورسازی تبریز– ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهداء شهر قدس

فولاد مبارکه سپاهان - ذوب‌آهن اصفهان - ورزشگاه نقش جهان اصفهان؛ با توجه به حضور تیم ذوب آهن در مسابقات مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا زمان این مسابقه متعاقبا اعلام می گردد.

هفته بیستم

پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷

فولاد خوزستان- استقلال تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه غدیر اهواز

پارس جنوبی جم- سایپا تهران– ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه تختی جم بوشهر

ذوب‌آهن اصفهان- ماشین سازی تبریز– ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر اصفهان

پرسپولیس - صنعت نفت آبادان– ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه آزادی تهران

جمعه ۱۰ اسفند ۹۷

تراکتورسازی تبریز- فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۶ – ورزشگاه یادگار امام تبریز

پیکان تهران- پدیده مشهد– ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهداء شهر قدس

سپیدرود رشت- استقلال خوزستان– ساعت ۱۶ – ورزشگاه سردار جنگل رشت

نفت مسجدسلیمان- نساجی مازندران – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته بیست و یکم

پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷

ماشین سازی تبریز – تراکتورسازی تبریز– ساعت ۱۵ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

سایپا تهران- فولادخوزستان– ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهداء شهر قدس

استقلال خوزستان- پیکان تهران– ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه غدیر اهواز

پدیده مشهد - ذوب‌آهن اصفهان – ساعت ۱۷– ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

جمعه ۱۷ اسفند ۹۷

نساجی مازندران- پرسپولیس تهران– ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

صنعت نفت آبادان- سپیدرود رشت– ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه تختی آبادان

فولاد مبارکه سپاهان - پارس جنوبی جم – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان

استقلال تهران- نفت مسجدسلیمان– ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه آزادی تهران

هفته بیست و دوم

جمعه ۲۴ اسفند ۹۷

تراکتورسازی تبریز- پدیده مشهد– ساعت ۱۶ – ورزشگاه یادگار امام تبریز

پیکان تهران - صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدا شهر قدس

پارس جنوبی جم- ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه تختی جم

فولاد خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۷:۵۰– ورزشگاه غدیر اهواز

شنبه ۲۵ اسفند ۹۷

سپیدرود رشت- پرسپولیس تهران– ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سردار جنگل رشت

نفت مسجدسلیمان-سایپا تهران– ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

ذوب‌آهن اصفهان - استقلال خوزستان – ساعت ۱۸:۳۵ – ورزشگاه فولاد شهرفولادشهر

استقلال تهران- نساجی مازندران – ساعت ۱۹– ورزشگاه آزادی تهران

* در صورت عدم تشکیل اردوی تیم ملی بزرگسالان، دیدار تیم های سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران به جای شنبه ۲۵ اسفند روز یکشنبه ۲۶ اسفند ۹۷ برگزار می شود.

هفته بیست و سوم

پنجشنبه ۸ فروردین ۹۸

سپیدرود رشت- پیکان تهران– ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه سردار جنگل رشت

سایپا تهران- نساجی مازندران– ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس

صنعت نفت آبادن- ذوب‌آهن اصفهان– ساعت ۱۹ – ورزشگاه تختی آبادان

جمعه ۹ فروردین ۹۸

ماشین سازی تبریز- فولاد خوزستان– ساعت ۱۷ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

پدیده مشهد- پارس جنوبی جم– ساعت ۱۷ – ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

فولاد مبارکه سپاهان - نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۹ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان

شنبه ۱۰ فروردین ۹۸

پرسپولیس- استقلال تهران– ساعت ۱۷ – ورزشگاه آزادی تهران

استقلال خوزستان - تراکتورسازی تبریز– ساعت ۱۹ – ورزشگاه غدیر اهواز

هفته بیست و چهارم

چهارشنبه ۱۴ فروردین ۹۸

استقلال تهران- سایپا تهران– ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه آزادی تهران

ذوب‌آهن اصفهان- سپیدرود رشت– ساعت ۱۹:۴۵– ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

پنجشنبه ۱۵ فروردین ۹۸

پیکان تهران- پرسپولیس تهران– ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس

نفت مسجدسلیمان- ماشین سازی تبریز– ساعت ۱۹– ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

جمعه ۱۶ فروردین ۹۸

تراکتورسازی تبریز- صنعت نفت آبادان– ساعت ۱۷ – ورزشگاه یادگار امام تبریز

پارس جنوبی جم- استقلال خوزستان– ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه تختی جم

نساجی مازندران- فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

فولاد خوزستان- پدیده مشهد– ساعت ۱۹– ورزشگاه غدیر اهواز

هفته بیست و پنجم

پنجشنبه ۲۲ فروردین ۹۸

ماشین سازی تبریز- نساجی مازندران– ساعت ۱۸ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

استقلال خوزستان - فولاد خوزستان – ساعت۱۹– ورزشگاه غدیر اهواز

جمعه ۲۳ فروردین ۹۸

سپیدرود رشت- تراکتورسازی تبریز – ساعت ۱۸ – ورزشگاه سردار جنگل رشت

پدیده مشهد- نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

فولاد مبارکه سپاهان – استقلال تهران – ساعت ۱۷:۴۵ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان

صنعت نفت آبادان - پارس جنوبی جم – ساعت۱۹– ورزشگاه تختی آبادان

شنبه ۲۴ فروردین ۹۸

پیکان تهران- ذوب آهن اصفهان– ساعت۱۹– ورزشگاه شهداء شهر قدس

پرسپولیس- سایپا تهران– ساعت۱۹– ورزشگاه آزادی تهران

هفته بیست و ششم

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۸

ذوب‌آهن اصفهان- پرسپولیس تهران – ساعت ۱۸ – ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

استقلال تهران – ماشین سازی تبریز– ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه آزادی تهران

پنجشنبه ۲۹ فروردین ۹۸

سایپا تهران- فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۹ – ورزشگاه شهداء شهر قدس

نفت مسجدسلیمان- استقلال خوزستان– ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

جمعه ۳۰ فروردین ۹۸

تراکتورسازی تبریز- پیکان تهران– ساعت ۱۸ – ورزشگاه یادگار امام تبریز

پارس جنوبی جم- سپیدرود رشت– ساعت ۱۹– ورزشگاه تختی جم

نساجی مازندران- پدیده مشهد – ساعت ۱۹ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

فولاد خوزستان- صنعت نفت آبادان– ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

هفته بیست و هفتم

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸

پیکان تهران- پارس جنوبی جم– ساعت ۱۸ – ورزشگاه شهداء شهر قدس

استقلال خوزستان - نساجی مازندران– ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه غدیر اهواز

جمعه ۶ اردیبهشت ۹۸

پدیده مشهد- استقلال تهران – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

سپیدرود رشت - فولاد خوزستان – ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه سردار جنگل رشت

ذوب‌آهن اصفهان- تراکتورسازی تبریز– ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

پرسپولیس- فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه آزادی تهران

شنبه ۷ اردیبهشت ۹۸

صنعت نفت آبادان- نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه تختی آبادان

یکشنبه ۸ اردیبهشت ۹۸

ماشین سازی تبریز- سایپا تهران – ساعت ۱۸ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

هفته بیست و هشتم

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸

تراکتورسازی تبریز- پرسپولیس – ساعت ۱۸– ورزشگاه یادگار امام تبریز

استقلال تهران- استقلال خوزستان – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه آزادی تهران

پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸

سایپا تهران-پدیده مشهد– ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس

فولاد خوزستان- پیکان تهران– ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه غدیر اهواز

پارس جنوبی جم- ذوب‌آهن اصفهان– ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه تختی جم

جمعه ۱۳ اردیبهشت ۹۸

فولاد مبارکه سپاهان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان

نساجی مازندران- صنعت نفت آبادان– ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

نفت مسجدسلیمان- سپیدرود رشت– ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته بیست و نهم

شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۸

پرسپولیس تهران– ماشین سازی تبریز- ساعت ۲۱ ورزشگاه آزادی تهران

سپیدرود رشت- نساجی مازندران- ساعت ۲۱ ورزشگاه سردار جنگل رشت

ذوب‌آهن اصفهان- فولاد خوزستان- ساعت ۲۱ ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

پدیده مشهد- فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۲۱ ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

تراکتورسازی تبریز- پارس جنوبی جم - ساعت ۲۱ ورزشگاه یادگار امام تبریز

استقلال خوزستان- سایپا تهران- ساعت ۲۱ ورزشگاه غدیر اهواز

پیکان تهران – نفت مسجدسلیمان- ساعت ۲۱ ورزشگاه شهداء شهر قدس

صنعت نفت آبادان- استقلال تهران - ساعت ۲۱ ورزشگاه تختی آبادان

* در صورت عدم صعود سایپا و ذوب آهن اصفهان به مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تمامی دیدارهای این هفته در روز جمعه ۲۰ اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.

هفته سی‌ام

پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۸

استقلال تهران - سپیدرود رشت- ساعت ۲۱ ورزشگاه آزادی تهران

ماشین سازی تبریز- پدیده مشهد- ساعت ۲۱ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

سایپا تهران -صنعت نفت آبادان- ساعت ۲۱ ورزشگاه شهداء شهر قدس

نفت مسجدسلیمان - ذوب‌آهن اصفهان- ساعت ۲۱ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

فولاد مبارکه سپاهان - استقلال خوزستان - ساعت ۲۱ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

نساجی مازندران- پیکان تهران - ساعت ۲۱ ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز- ساعت ۲۱ ورزشگاه غدیر اهواز

پارس جنوبی جم - پرسپولیس تهران- ساعت ۲۱ ورزشگاه تختی جم