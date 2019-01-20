اقتصاد هیچ کشوری با تغییر روابط خارجی شکوفا نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی شامگاه شنبه در ویژه برنامه روز حماسه و ایثار شهرستان لنجان اظهار داشت: ۲۹ دی در شهرستان لنجان روز حماسه و ایثار نامگذاری شده است با یاد شهدایی که ستارگان درخشان آسمان ایران هستند و خون پاک آنها نسل‌های آینده را نیز به مسیر حقیقت جویی رهنمون خواهد شد.

وی با اشاره به در پیش رو بودن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ابراز داشت: چهل سالگی زمان بالندگی و رشد است، ۴۰ سال است ملت ایران با سربلندی و اقتدار از این نظام ولایی حمایت کرده اند، همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند که « مردم امروز ایران از مردم حجاز در زمان رسول الله (ص) از مردم کوفه در عهد امیرالمومنین(ع) والاتر هستند» به واقع مردم ایران شایستگی خود را برای چنین توصیفی نشان دادند.

رسیدن انقلاب ایران به سن کمال و بالندگی نشان از اقتدار این نظام دارد

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی با بیان اینکه به یقین حفظ پیروزی از کسب آن سخت‌تر است، ابراز داشت: ما انقلابی در تاریخ نداشته ایم که به چهل سالگی رسیده باشد و انقلاب هایی مانند ویتنام، مصر، تونس، الجزایر و غیره عمر کوتاهی داشتند اما رسیدن انقلاب ایران به سن کمال نشان از اقتدار و پیروزی جاودانه این نظام دارد.

وی اضافه کرد: به یقین همراهی مردم با این انقلاب و نظام در استواری درخت جاودانه آن نقش بسزایی داشته است، مردمی که همواره به گوش فرمان ولایت فقیه در تمامی عرصه‌ها لحظه ای از دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران کوتاهی نکردند و حتی خون پاک فرزندان خود را برای آبیاری درخت انقلاب اهداء کردند.

وی با بیان اینکه سالهای سال افراد بی سواد و بی کفایتی مانند رضاخان اداره کشور را در اختیار داشتند، ابراز داشت: در طول این سال‌ها خون افراد زیادی در راه حقیقت‌جویی و افشای حقیقت در قیام‌هایی مانند مشروطیت، قیام میرزا کوچک خان جنگلی، نهضت تنباکو، نهضت نفت، نهضت ۱۵ خرداد و غیره بر زمین ریخته شد که مقدمه‌ای بر دستیابی به انقلاب اسلامی ایران بود.

ایران مستقل‌ترین کشور دنیا است

سردار نقدی با بیان اینکه امروز ملت ایران مستقل‌ترین کشور دنیا هستند و مردم سالاری در کشورمان با توجه برگزاری انتخابات آزادانه مثال زدنی است، تصریح کرد: معنای واقعی آزادی را می توان در کشور ایران جست و جو کرد چراکه همه مردم می‌توانند به راحتی انتقادات خود را به گوش مسئولان برسانند.

وی با انتقاد از طرح انتخابات استانی ابراز داشت: با این نوع انتخاب مردم در سایه و حاشیه قرار می گیرند و امکان انتخاب افراد متدین، انقلابی، خدمتگزار کم می شود به نوعی که افراد سرمایه دار با تشکیل حزب می‌توانند مردم را مجبور به انتخاب کاندیداهای خود کنند.

ولایت فقیه ضد منش دیکتاتوری است

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه ولایت فقیه ستون اصلی و محوری مردم سالاری دینی است، گفت: همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند ولایت فقیه ضد منش دیکتاتوری است و تجربه ۴۰ ساله رهبری ولایت فقیه بر کشور این امر را برای همگان به اثبات رسانده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بیان مثال دیگری از مردم سالاری دینی در کشورمان و احترام امام خمینی (ره) نسبت به انتخاب بنی صدر اشاره و ابراز داشت: امام خمینی (ره) بعدها فرمودند که خود به بنی صدر رای ندادند که این امر نشان از عدم دخالت ایشان در انتخابات است و این رویه همیشه در جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۷۶ نیز برخی قصد ابطال انتخابات را داشتند اما رهبر معظم انقلاب چنین اجازه‌ای به آنها ندادند، اظهار داشت: در سال ۸۸ نیز عده‌ای با همراهی ایادی استکبار قصد ایجاد آشوب و ابطال انتخابات را داشتند اما رهبر انقلاب فرمودند که من به مردم سالاری دینی که با مردم عهد کرده‌ایم پایبند هستم و با درایت بی نظیر ایشان از این برهه سخت نیز رد شدیم.

بیش از ۸ سال است نگاه‌ ما به خارج از کشور و انجام تبادلات با کشورهای غربی است

وی با بیان اینکه رفع مشکلات اقتصادی با امید به کمک خارجی‌ها امکان پذیر نیست، اظهار داشت: بیش از هشت سال است که نگاه‌ ما به خارج از کشور و انجام تبادلات با کشورهای غربی است اما هیچ ثمری از این امید ندیدیم.

نقدی با تاکید بر اینکه در طول تاریخ اقتصاد هیچ کشوری با تغییر روابط خارجی شکوفا نشده است، گفت: استفاده از روابط خارجی برای تغییر معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی تنها یک شعار انتخاباتی بوده است، به گواهی تاریخ جهان تنها کشورهایی اقتصادی قوی داشته اند که بر ظرفیت‌های داخلی کشور خود تکیه کرده و به جای چشم دوختن به دست غربی‌ها از تولید داخلی حمایت کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه برخی این موضوع را مطرح کردند که چرا رهبر انقلاب فکری برای موضوع گرانی نمی کنند، گفت: ایشان سالها قبل راهکارهای مختلفی از جمله اقتصاد مقاومتی را برای رفع مشکلات بیان کرده و فرمودند این مذاکرات، مشکلات اقتصادی کشور را حل نخواهد کرد و به آنها خوش بین نیستیم اما متاسفانه در طول این سالها عمل به فرمایشات ایشان به شکل کامل را توسط برخی مسئولان شاهد نبودیم.

هیچ بن‌بستی در کشور وجود ندارد اما برخی به دنبال القای این توهم هستند

وی با تاکید بر اینکه هیچ بن‌بستی در کشور وجود ندارد اما برخی به دنبال القای این توهم هستند، ابراز داشت: بن بست به معنای آن است که هیچ راهی پیش روی ملتی نباشد اما اگر امروز مشکلات اقتصادی رفع نشده است به دلیل این است که به درستی از تمام ظرفیت و توان خود برای رفع مشکلات استفاده نکرده ایم.

سردار نقدی با بیان اینکه مسایل اقتصادی جزو کوچک‌ترین مسایلی هستند که پیش روی ملت ایران قرار گرفته است، ابراز داشت: ما پیش از این از گردنه‌های بسیار سخت‌تر مانند مقابله با گروهک‌های ضد انقلاب و جنگ تحمیلی با حمایت مردم و تکیه بر اصل ولایت فقیه عبور کرده ایم و رفع این مشکلات اقتصادی سخت‌تر از آنها نیست.

وی اضافه کرد: با نگاهی به دوران پس از انقلاب نیز متوجه می شویم که ما یک کشور ویرانه را تحویل گرفته بودیم اما بن بستی برای ما وجود نداشت و در دورن دفاع مقدس نیز بسیاری از سرمای‌های کشور از میان رفته بود اما بر پای خود ایستادیم و در رفع تمامی معضلات موفق شدیم آن هم در شرایطی که تمامی کشورها راه های انتقال علم را بر ایران بسته بودند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه ما تنها با تکیه بر خداوند و با رهبری هوشمندانه ولی فقیه زمان آن دوران‌های سخت را پشت سرگذاشتیم، گفت: عجیب است با این همه ظرفیت در کشور مانند دسترسی آسان به مواد اولیه، مواد معدنی، نیروی انسانی، دانش و فناوری و نقدینگی امروز از رفع مشکلات اقتصادی باز بمانیم.

وابستگی به نفت و عدم هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید

وی با اشاره به اینکه یک‌هزار و ۷۰۰ تریلیون تومان گردش مالی کشور است، گفت: دلیل اصلی معضلات اقتصادی کمتر به خارج از کشور ربط دارد بلکه به وابستگی به نفت و عدم هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید، علت اصلی مشکلات است.

سردار نقدی با بیان اینکه واردات بی رویه، قاچاق کالا از دلایلی اصلی سوق نیافتن نقدینگی کشور به سمت تولیدات است، ابراز داشت: باید انقلابی عمل کرده و به راه و مسیری که در دوران دفاع مقدس در پیش گرفته بودیم بازگردیم.