افزایش ۹.۵ میلیون تنی محصولات کشاورزی با اجرای طرح ۵۵۰ هزارهکتاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد صالحی نژاد در نشستی خبری با اشاره به اینکه سال گذشته ۲.۸ میلیون تن افزایش تولید محصولات کشاورزی ناشی از اجرای فاز یک طرح ۵۵۰ هزارهکتاری خوزستان و ایلام اتفاق افتاد،گفت: پیش بینی می شود ۹.۵ میلیون تن افزایش تولید محصولات کشاورزی ناشی از اجرای کل طرح داشته باشیم ضمن اینکه با اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری برای ۳۰۰ هزار نفر هم اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین افزایش درآمد خالص ناشی از اجرای این طرحبه ۱۶هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

مدیرعامل موسسه جهاد نصر جلوگیری از مهاجرت، کمک به صنایع داخلی و تثبیت اشتغال را از دیگر دستاوردهای این طرح عنوان کرد و گفت: همچنین اجرای این طرح بستری را برای صادرات فراهم می کند با توجه به اینکه استانهای خوزستان و ایلام هم مرز با برخی کشورهای همسایه نیز هستند.

صالحی نژاد افزود: علاوه بر این پیش بینی صرفه جویی سالانه ۱.۵ میلیارد مترمکعب آب را در پی اجرای این طرح داریم.

مدیرعامل موسسه جهاد نصر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاهم نامه سه جانبه سازمان شیلات، سازمان برنامه و بودجه و موسسه جهاد نصر در زمینه پرورش ماهی در قفس،گفت: ۱۱ شرکت نصر استانی در زمینه پرورش ماهی در قفس فعال هستند و یکی از اقداماتی که موسسه انجام می دهد حمایت از تولید تورهای داخلی است.

صالحی نژاد با بیان اینکه تورهای مورد نیاز برای تولید از کشور نروژ تامین می شود،ادامه داد: اقدامات تحقیقاتی برای پرورش گونه هایی مانند ماهی آزاد در شمال کشور و همچنین پرورش میگو در یکی از مناطق استان گلستان و یکی از مناطق استان هرمزگان از جمله دیگر اقداماتی است که انجام شده ضمن اینکه در حوزه تولید ماهیان خاویاری نیز گام هایی برداشته ایم.

مدیرعامل موسسه جهاد نصر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طرح مقابله با ریزگردها را در استان خوزستان از سال ۱۳۹۵ آغاز کردیم، گفت: این طرح با همکاری موسسه جهاد نصر، موسسه تحقیقات جنگل و سازمان جنگل ها در سطح ۳۵۰ هزار هکتار آغاز شد.

صالحی نژاد با اشاره به اینکه ۷ کانون بحرانی در این طرح شناسایی شد که کانون چهار آن در جنوب و جنوب شرق منطقه فوق بحرانی شناسایی شد، افزود: ۱۱ پیمانکار با اعتبار ۳۲۰ میلیارد تومان برای مقابله با این کانون های بحران زا در منطقه خوزستان، پروژه هایی را انجام می دهند اما برای ادامه اجرای این پروژه، نیاز به اعتباری بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان است که در اختیار سازمان حفاظت از محیط زیست قرار دارد.

مدیرعامل موسسه جهاد نصر با اشاره به طرح برقی کردن ۶۰۰ هزار حلقه چاه در کشور اظهارداشت: طبق تفاهم نامه ای که با ستاد بهینه سازی مصرف سوخت انجام داده ایم، هدف گذاری شده که ۵۰ هزار حلقه چاه را برقی سازی کنیم.

این مقام مسئول گفت: در گام اول ۱۰۰ حلقه را به صورت پایدار در استان های تهران، ایلام، همدان، فارس، کردستان و آذربایجان شرقی برقی سازی می کنیم که تأمین اعتبار آن در آغاز کار بر عهده کشاورزان قرار دارد اما ۸۰ درصد از طریق سازمان بهینه سازی مصرف سوخت پرداخت می شود.

صالحی نژاد با بیان اینکه تاکنون ۳ هزار پرونده برقی سازی به سازمان بهینه سازی سوخت ارسال شده است، تصریح کرد: مرحله بررسی پرونده ها و تأمین اعتبار آن در این ستاد به کندی انجام می شود و ما در خواست داریم که این کار را سرعت ببخشند.

وی افزود: پیش بینی می کنیم در صورت تأمین اعتبار و همکاری مناسب این سازمان مصرف سوخت پروژه مذکور طی ۵ سال به پایان برسد.

مدیرعامل موسسه جهاد نصر در بخش دیگری از سخنان خود درباره تولید ماهی تیلاپیا در کشور نیز اظهار داشت: تولید تیلاپیا اولین بار در بافق یزد انجام شد اما از آنجا که این ماهی مهاجم است، محیط زیست مجوز پرورش آن را نمی دهد و قرار شده که گونه های تک جنسی این ماهی که امکان زاد و ولد ندارند، پرورش داده شود. ضمن اینکه سازمان محیط زیست برای تولید انبوه این ماهی مجوز صادر نمی کند.