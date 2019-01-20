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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان:

۱۶میلیارد تومان به ۲ طرح راه‌سازی دامغان اختصاص یافت

۱۶میلیارد تومان به ۲ طرح راه‌سازی دامغان اختصاص یافت

دامغان – مدیرکل راه و ترابری استان سمنان گفت: در حاشیه سفر رئیس‌جمهور به استان سمنان ۱۶ میلیارد تومان به دو طرح راه‌سازی دامغان اختصاص یافت.

سید کمال‌الدین میر جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در حاشیه سفر رئیس‌جمهور به استان سمنان ۱۶ میلیارد تومان به دو طرح راه‌سازی دامغان اختصاص یافت، تأکید کرد: در این سفر شش میلیارد تومان برای تکمیل و روکش آسفالت محور دیباج_ سرخ گریوه و۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث باند دوم چشمه‌علی به سه‌راهی فولاد محله اختصاص‌یافته است.

وی تصریح کرد: علاوه بر اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان سمنان همچنین چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار و از محل اعتبارات استانی در ۱۲ پروژه شامل بهسازی راه‌ها روستایی، تجهیز ماشین‌آلات، مرمت و توسعه راهدارخانه‌ها در دامغان اختصاص و در حال اجرا است.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان بیان کرد: احداث و تکمیل باند دوم دامغان- معلمان - جندق از مهمترین اولویت‌های کاری اداره کل راه و ترابری در دامغان است.

میرجعفریان گفت: در سفر ریاست جمهوری به استان سمنان ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های اداره کل راه و ترابری این استان اختصاص داده شد.

کد مطلب 4518268

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    نظرات

    • سنگر سازان بی سنگر DE ۰۱:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
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      در این راستا جا دارد تشکر ویژه ای از سردار خستگی ناپذیر شهرمان در جذب بودجه اختصاصا برای پروژه های راهسازی داشته باشیم. خدا قوت سردار
    • علی DE ۱۷:۵۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
      0 0
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      دست مسئولین درد نکند

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