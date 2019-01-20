سید کمال‌الدین میر جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در حاشیه سفر رئیس‌جمهور به استان سمنان ۱۶ میلیارد تومان به دو طرح راه‌سازی دامغان اختصاص یافت، تأکید کرد: در این سفر شش میلیارد تومان برای تکمیل و روکش آسفالت محور دیباج_ سرخ گریوه و۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث باند دوم چشمه‌علی به سه‌راهی فولاد محله اختصاص‌یافته است.

وی تصریح کرد: علاوه بر اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان سمنان همچنین چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار و از محل اعتبارات استانی در ۱۲ پروژه شامل بهسازی راه‌ها روستایی، تجهیز ماشین‌آلات، مرمت و توسعه راهدارخانه‌ها در دامغان اختصاص و در حال اجرا است.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان بیان کرد: احداث و تکمیل باند دوم دامغان- معلمان - جندق از مهمترین اولویت‌های کاری اداره کل راه و ترابری در دامغان است.

میرجعفریان گفت: در سفر ریاست جمهوری به استان سمنان ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های اداره کل راه و ترابری این استان اختصاص داده شد.