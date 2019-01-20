به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی ظهر یک‌شنبه در شصت و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شاهرود به میزبانی سالن جلسات فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان ضمن بیان اینکه یکی از موضوعات موردبحث در این شورا استفاده از فرصت‌ها برای بیان دستاوردهای نظام است، ابراز داشت: ایجاد شادی در مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب بهانه‌ای برای حاشیه‌سازی نظام نشود لذا باید گفت در شرایطی که جامعه نیازمند آرامش است نباید بی‌جهت موج ایجاد کرد علیرغم تأکید بر ایجاد شورونشاط اجتماعی مسئولان باید مراقب باشند تا به حواشی دامن نزنند.

وی افزود: عمر کوتاه حضرت زهرای مرضیه (س) پیامدهای بسیاری دارد که به درد زندگی امروز و چهل‌سالگی انقلاب می‌خورد.

مسخره کردن قومیت‌ها حرام است

امام‌جمعه شاهرود بابیان اینکه در برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب به‌منظور نشاط اجتماعی و ایجاد خنده مردم نباید قومیت‌ها و لهجه‌ها مورد تمسخر واقع شود، ابراز داشت: همان‌طور که غیبت برای یک شخص بد شمرده‌شده می‌شود، غیبت برای یک قوم نیز در دین اسلام حرام است لذا در اجرای برنامه‌ها به این موارد ریز باید توجه کرد.

امینی بابیان اینکه برگزاری برنامه‌ها در راستای تقویت نشاط اجتماعی امری خوب تلقی می‌شود، تصریح کرد: نباید به نام ورزش یا تقلید صدا قومی را تحریک کرد زیرا این کار سوق دادن برنامه‌ها به سمت اهداف موردنظر دشمن است.

وی بابیان اینکه چند پیشنهاد برای چهلمین سالگرد انقلاب مطرح‌شده است، اضافه کرد: با توجه به اینکه برنامه‌های چهلمین سالگرد انقلاب در حدود ۱۲ مسجد از سوی شورای هماهنگی سازمان تبلیغات پیش‌بینی‌شده است، مسئولان می توانند با حضور در این مساجد و برپایی میز خدمت به سؤالات مردم پاسخ‌گویند.

ضرورت ترویج فرهنگ مقاومت، ایثار و استکبار ستیزی

امام‌جمعه شاهرود بابیان اینکه طی این چهار دهه فرهنگ‌های خوبی نظیر ایثار، مقاومت و استکبارستیزی به بعد عمومی تبدیل‌شده است، ابراز داشت: این فرهنگ‌ها در دهه فجر تجلی بیشتری پیدا می‌کند.

امینی بیان کرد: می‌بایست در کنار این فرهنگ‌های مطلوب، فرهنگ خدمت‌رسانی به مردم نیز مدنظر مسئولان قرار گیرد که استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی به‌صورت تجمعی و محله محوری می‌تواند بهترین کار ممکن گره‌گشایی از امور مردم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست پیرامون عملکرد شورای فرهنگ عمومی در برگزاری مراسم ایام فاطمیه و جشن‌های چهل‌سالگی انقلاب بحث و تبادل‌نظر شد.