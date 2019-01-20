به گزارش خبرنگار مهر،‌ زینب تبریزی کارگردان «تمام چیزهایی که جایشان خالی‌ست»، مهدی بخشی‌مقدم کارگردان «خانه‌ای برای تو»، یاسر طالبی کارگردان «دلبند»، رضا فرهنمند کارگردان «نت‌های مسی یک رویا» و بابک بهداد کارگردان «بهارستان خانه ملت» در بیانیه مشترکی مخاطبان سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر را به تماشای آثار خود فراخواندند.

در بیانیه مشترک این پنج مستندساز که برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفت، آمده است؛

بهمن‌ماه هر سال برای همه سینمادوستان ماه پرشور و حرارتی‌ست، در میانه زمستانی سرد. سینماگران در تکاپو و تلاش‌اند تا فیلم‌هایشان را در جشنواره سینمایی کشور به نمایش بگذارند و در این بین مستندسازان نیز از این حیث مستثنا نیستند.

معتقدیم تمامی سینماگران چه در عرصه داستانی و چه مستند، مهمترین هدفشان نمایش آثار برای مردم و تاثیرگذاری روی آنان است و بستر جشنواره فیلم فجر به‌عنوان مهمترین رویداد سینمایی کشور، کمک شایانی برای نیل به این هدف می‌کند. جشنواره فیلم فجر یکی از امکان‌های قدرتمند فرهنگ‌سازی برایی تماشای فیلم مستند است. از این رو در تلاشیم از این بستر به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

ما مستندسازان حاضر در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از مردم نازنین، هنرمندان و اهالی محترم رسانه دعوت می‌کنیم به تماشای آثار ما در این جشنواره بنشینند؛ قصه‌های ما را که از دل جامعه آمده بشنوند و ساعتی با تماشای فیلم‌های مستند به عمق مهمترین مسائل روز جامعه و مردم وارد شوند.

ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا حرف‌هایمان را با روایت‌های مستحکم و سینمایی ارائه دهیم تا مخاطبان محترم سینما با رضایت کامل به تماشای این آثار بنشینند.

امید داریم فرهنگ تماشای فیلم مستند از دل همین جشنواره‌ها به میان مردم بازگردد.