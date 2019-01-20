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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۲

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

پرداخت بسته معیشتی مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان قم

پرداخت بسته معیشتی مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان قم

قم - مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان قم گفت: بسته معیشتی ۷۰۰ نفر از مستمری بگیران این صندوق به مبلغ دویست هزار تومان پرداخت شد.

علی رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از پرداخت مبلغ دویست هزار تومان به عنوان بسته معیشتی دولت به حساب مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قم خبر داد.

وی تعداد دریافت کنندگان این بسته معیشتی در استان قم را ۷۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: این مبلغ پنج‌شنبه ۲۷ دی‌ماه به حساب مستمری بگیران واریز شده است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان قم افزود: تا امروز ۹ هزار و ۳۴۴ نفر عضو بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قم شده‌اند که در مجموع ۵۴ درصد از مشمولان استان قم را شامل می‌شوند.

کد مطلب 4518309

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