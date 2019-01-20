یک تن و ۲۹۷ کیلوگرم مواد مخدر در سراوان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان، سردار سعید کمیلی اظهار داشت: مرزداران هنگ مرزی سراوان با اشراف اطلاعاتی و آگاهی از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله بزرگ مواد مخدر به عمق کشور بلافاصله با هوشیاری کامل به اجرای کمین و تشدید پوشش منطقه پرداختند.

وی افزود: سوداگران مرگ که قصد داشتند در فرصتی مناسب محموله مواد مخدر را وارد کشور کنند با اجرای ۲ عملیات جداگانه توسط مرزداران در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام ماندند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: مرزداران در این عملیات‌ ها موفق شدند ضمن توقیف یک دستگاه خودرو، ۴۹ کیلوگرم مرفین، ۳۵۹ کیلوگرم حشیش، ۸۶۲ کیلوگرم تریاک و ۲۷ کیلو و ۵۰۰ گرم هروئین در مجموع یک تن و ۲۹۷ کیلو و ۵۰۰ گرم را کشف کنند.

وی با تقدیر از همکاری خوب نهادهای اطلاعاتی و مرزنشینان با مجموعه مرزبانی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: سوداگران مرگ، قاچاقچیان و متجاوزان بدانند که مرزنشینان و مرزداران با وحدت و اعتقاد قلبی به حفظ حریم امنیتی مرزهای جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مقتدرانه با هرگونه تخلف و اقدامات غیرقانونی در مرز مقابله و برخورد خواهند کرد.