به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی در حاشیه جلسه امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر تغییر مدیرعامل سایپا اظهار داشت: هرگونه تغییر مدیرعامل سایپا را از هیئت مدیره بپرسید اما اگر این تغییر برای صنعت مفید باشد، ایرادی ندارد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر اینکه آیا در سخنرانی خود در هیئت نمایندگان پیشنهاد توقف تولید پراید را دادید؟ افزود: من این پیشنهاد را مطرح نکردم ولی خواسته‌ام از خودروسازان این است که اگر تولید یک خودرو برایشان سودآوری ندارد، به سمت سایر خودروها بروند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هیئت نمایندگان گفت: اگر تولید پراید برای خودروساز صرفه ندارد و مجبور است آن را با ۱۰ میلیون تومان ضرر به فروش برساند، بهتر است تولید آن را متوقف و به سمت تولید سایر محصولات خودرویی ببرد درحالی‌که رحمانی در جمع خبرنگاران این موضوع را تائید نکرد.

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