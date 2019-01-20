کشف بیش از ۶۴۵ هزار قطعه لوازم یدکی احتکار شده در خراسان رضوی 

به گزارش خبرنگارمهر، سردار محمدکاظم تقوی ظهر یکشنبه در حاشیه کشف انبارهای احتکار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان سبزوار در اقدامی اطلاعاتی به سرنخ هایی از احتکار مقادیر زیادی لوازم یدکی موتورسیکلت در انباری در یکی از مناطق جنوبی سبزوار دست یافتند.

وی افزود: ماموران پس از شناسایی انبار موردنظر با هماهنگی مقام قضائی به همراه نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت در عملیاتی ضربتی، از مکان موردنظر ۶۴۵ هزار و ۴۴۶ قطعه لوازم یدکی موتورسیکلت شامل پیستون، پدال دنده، کمک موتور و سرشمع گه بنا بر نظر کارشناسان جمعا به ارزش ۱۰۱ میلیارد و ۲۹ میلیون ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: در این رابطه یک نفر دستگیر شد و از شهروندان درخواست می کنیم در صورت کسب هرگونه اطلاعاتی در رابطه با احتکار کالا و لوازم اساسی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدام های قانونی لازم انجام شود.