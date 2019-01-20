انتقاد به صدور پروانه برای املاک قولنامه ای در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه در یکصد و نوزدهمین جلسه شورای شهر کرج، عباس زارع ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه (س) بر ضرورت برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد و افزود: در این زمینه لازم است آذین بندی ها در سطح شهر به صورت محتوایی و متفاوت با سال های قبل انجام شود.

رئیس شورای شهر کرج بیان کرد: از روابط عمومی شورا و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج انتظار می رود اقدامات شایسته ای در این زمینه داشته باشند، تحقق این موضوع مورد نظر مقامات استان نیز است.

وی با تاکید بر اهمیت تاثیرگذاری برنامه های دهه فجر توضیح داد: در این راستا برای اجرای برنامه هایی متفاوت، ضروری است برنامه ریزی ها از هم اکنون انجام شود.

زارع در بخشی دیگر از سخنان خود در قالب یک تذکر به طولانی شدن روند بازدید جهت صدور پروانه، مفاصاحساب و دیگر موارد اشاره کرد و گفت: تعداد بازدیدهایی که به این منظور انجام می شود زیاد است.

وی با بیان اینکه این روش علاوه بر طولانی شدن پروسه صدور پروانه، فساد به همراه دارد، افزود: فرآیند بازدید ها باید اصلاح شود و به سمت و سوی بازدیدهای یکپارچه گام برداریم.

رئیس شورای شهر کرج با تشریح مزیت های این رویکرد، گفت: با انجام بازدیدهای یکپارچه در واقع به چابک سازی سازمان، کاهش فساد و همچنین کاهش زمان کمک کرده ایم، از طرفی شاهد تسهیل در شفافیت امور نیز خواهیم بود.

مهدی حاجی قاسمی هم با اشاره به برگزاری کمیته پیشگیری از تخلفات ساختمانی طی روز گذشته اظهار کرد: دستگاه های قضا بر تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیر مجاز تاکید دارند و شهرداری باید به ریشه یابی این موضوع بپردازد.

رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک در ادامه بر اینکه شهرداری باید رویکردی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی داشته باشد تاکید کرد.

وی در ادامه بیان کرد: صدور پروانه برای املاک قولنامه ای باید متوقف شود، زیرا شاید این مهم راهکاری برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز باشد.

حاجی قاسمی اشاره کرد: املاک قولنامه ای با امنیت شهروندان در ارتباط است؛ چون نظارت مهندسین ناظر را ندارد.

وی با بیان اینکه صیانت از جان شهروندان بخشی از مسئولیت نمایندگان آنها در شورای شهر است، گفت: به شهرداری پیشنهاد می شود که لایحه ای مبنی بر متوقف شدن صدور پروانه برای املاک قولنامه ای به شورا ارسال کند تا بتوانیم امنیت شهروندان در سطح شهر را ارتقا دهیم.

در ادامه جلسه طرحی که به امضای ۱۰ نفر از اعضای شورای شهر کرج رسیده بود و در متن آن اعضا به منظور تسریع در وصول چک های برگشتی خواستار تسریع در وصول مطالبات شهرداری شدند با اکثریت آرا مصوب و شهرداری مکلف به اجرای آن شد.

در متن این درخواست آمده است؛ پیرو تذکرات متعدد اعضای شورای پنجم از ابتدا تا کنون و گزارش حسابرس سال ۹۶ بودجه شهرداری مبنی بر وجود ۳۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی از سال های قبل در شهرداری که عدم پیگیری و وصول آنها موجب خسارت مالی به شهرداری می شود، ضروری است شهرداری حداکثر تا پایان شهریور سال ۹۸ با همکاری دستگاه های نظارتی و قضایی استان نسبت به وصول چک های مذکور با اولویت پرسنل شهرداری اقدام کند و ماهانه گزارش عملکرد پیگیری و وصول چک ها را به صورت کتبی به شورای شهر گزارش دهد.

در این خصوص منصور وحیدی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق در روز گذشته بیان کرد: متاسفانه گزارش حسابرس شهرداری در خصوص وضعیت چک های برگشتی بسیار ناراحت کننده بود.

نائب رئیس شورای شهر کرج در ادامه گفت: بر هیچکس پوشیده نیست که بخشی از این اتفاق به علت ملاحظاتی است که مدیران شهرداری نسبت به بدهکاران دارند در حالی که مدیران باید دفاع از حقوق مردم را در اولویت کار خود قرار دهند.