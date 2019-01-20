۳۹۱ هزار کارت ملی هوشمند در سمنان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کرم علی قندالی در نشست خبری ظهر یکشنبه خود با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات به میزبانی ثبتاحوال استان سمنان، بابیان اینکه از ابتدای اجرای طرح کارت ملی هوشمند تاکنون ۳۹۱ هزار کارت ملی در استان صادرشده است، تأکید کرد: ۳۸۸ هزار نفر کارت ملی خود را تاکنون دریافت کردهاند و قریب به سه هزار و ۵۰۰ نفر نیز در صف تحویل کارت ملی هستند.
وی بابیان اینکه در استان سمنان ۴۱۷ هزار نفر درخواست کارت ملی هوشمند دادهاند، تأکید کرد: بیش از ۹۰ درصد این افراد کارت ملیهای خود را دریافت کردهاند و روند تحویل مابقی کارتهای ملی هوشمند در دست اجرا است.
ثبت رسمی ۱۸۰ هزار و ۳۷۳ واقعه ازدواج در استان سمنان
مدیرکل ثبتاحوال استان سمنان گفت: کارت هوشمند ملی برای افراد بالای ۱۵ سال صادر میشود و به همین جهت ۵۳۸ هزار نفر از جمعیت بیش از ۷۰۲ هزارنفری استان مشمول دریافت این کارتها میشوند.
قندالی بابیان اینکه ۱۱ اداره و یک نمایندگی ثبتاحوال در سراسر استان سمنان در کنار دفاتر خدماتی نسبت به صدور کارت ملی هوشمند اقدام میکنند، تأکید کرد: استقبال مردم استان از کارتهای ملی هوشمند خوب بوده است.
وی در دیگر بخش سخنان خود ضمن بیان اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ۱۸۰ هزار و ۳۷۳ واقعه ازدواج در استان ثبت رسمی شده است، بیان کرد: ۴۲۵ هزار واقعه و تولد ۲۴۰ هزار واقعه وفات نیز در این بازه زمانی در سطح استان رخداده است.
طلاق ۱۷ هزار و ۷۳۳ زوج در استان سمنان
مدیرکل ثبتاحوال استان سمنان، گفت: سمنان در بین ۳۱ استان کشور ازنظر میزان عمومی ولادتها رتبه ۲۷، از نظر تعداد عمومی ازدواجها رتبه آخر و از نظر میزان عمومی وفاتها رتبه پانزدهم را دارد.
قندالی درباره آمار طلاق استان سمنان نیز گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ۱۷ هزار و ۷۳۳ زوج در استان سمنان از هم جدا شدند.
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