آیه روز:

الحمد لله الذی خلق السماوات والأَرض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون .

همه ستایش ها ویژه خداست که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکى ها و روشنى را پدید آورد . با این همه نشانه ها که گواهى بر یکتایى و قدرت اوست باز کافران براى پروردگارشان بت ها و معبودهاى باطل را شریک و همتا قرار می دهند .

سوره انعام، آیه 1

احادیث امروز:

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

خداوند دوست دارد که وقتی یکی از شما کاری می کند آن را کامل کند .



ان الله تعالی یحب اذا عمل أحدکم عملا أن یتقنه .



کنز العمال ، ج 3 ، ص 907 ، ح 9128

امام حسین (ع):

لا یأمن یوم القیامة إلا من خاف الله فی الدنیا.

هیچ کس روز قیامت در امان نیست ، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد.



بحار الانوار، ج 44، ص 192



امام علی (ع) در نهج البلاغه:

احذروا صوله الکریم ، اذا جاع و اللئیم اذا شبع .



بپرهیزید از حمله بزرگوار به هنگام نیاز و گرسنگی و از حمله انسان پست به هنگام سیری.

امام سجاد(ع):

اللهم صل على‏ محمد واله، و صیرنا الى‏ محبوبک من التوبة، و ازلنا عن مکروهک من الاصرار. اللهم و متى‏ وقفنا بین نقصین فى دین اودنیا، فاوقع النقص باَسرعهِما فنآء، واجعل التوبة فى اطولهِما بقآء. و اذا هممنا بهمین یرضیک احدهما عنا، و یسخطک الاخر علَینا، فمل بنا الى‏ ما یرضیک عنا، و اوهن قوتنا عما یسخطک علینا ...

بارالها بر محمد و آلش درود فرست و ما را به سر منزل توبه که محبوب توست برسان و از پافشارى بر گناه که نمى‏پسندى دور ساز. بارخدایا، هنگامى که در وضعى قرار مى‏گیریم که به ناچار مستحق خسارت در دین یا ضرر در دنیا مى‏شویم، پس کاهش را بر دنیاى ما که زود فانى مى‏شود وارد ساز، عفو و بخششت را در دینمان که بادوام ‏تر است قرار بده و چون قصد دو کار کنیم که یکى از آنها تو را از ما خشنود مى‏کند و آن دیگرى تو را بر ما خشمگین مى‏سازد پس به آنچه در معرض رضاى توست ما را متمایل کن و از قدرتمان بر امرى که سبب خشم توست بکاه ...