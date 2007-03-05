آیه روز:
الحمد لله الذی خلق السماوات والأَرض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون .
همه ستایش ها ویژه خداست که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکى ها و روشنى را پدید آورد . با این همه نشانه ها که گواهى بر یکتایى و قدرت اوست باز کافران براى پروردگارشان بت ها و معبودهاى باطل را شریک و همتا قرار می دهند .
سوره انعام، آیه 1
احادیث امروز:
پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
خداوند دوست دارد که وقتی یکی از شما کاری می کند آن را کامل کند .
ان الله تعالی یحب اذا عمل أحدکم عملا أن یتقنه .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 907 ، ح 9128
امام حسین (ع):
لا یأمن یوم القیامة إلا من خاف الله فی الدنیا.
هیچ کس روز قیامت در امان نیست ، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد.
بحار الانوار، ج 44، ص 192
امام علی (ع) در نهج البلاغه:
احذروا صوله الکریم ، اذا جاع و اللئیم اذا شبع .
بپرهیزید از حمله بزرگوار به هنگام نیاز و گرسنگی و از حمله انسان پست به هنگام سیری.
امام سجاد(ع):
اللهم صل على محمد واله، و صیرنا الى محبوبک من التوبة، و ازلنا عن مکروهک من الاصرار. اللهم و متى وقفنا بین نقصین فى دین اودنیا، فاوقع النقص باَسرعهِما فنآء، واجعل التوبة فى اطولهِما بقآء. و اذا هممنا بهمین یرضیک احدهما عنا، و یسخطک الاخر علَینا، فمل بنا الى ما یرضیک عنا، و اوهن قوتنا عما یسخطک علینا ...
بارالها بر محمد و آلش درود فرست و ما را به سر منزل توبه که محبوب توست برسان و از پافشارى بر گناه که نمىپسندى دور ساز. بارخدایا، هنگامى که در وضعى قرار مىگیریم که به ناچار مستحق خسارت در دین یا ضرر در دنیا مىشویم، پس کاهش را بر دنیاى ما که زود فانى مىشود وارد ساز، عفو و بخششت را در دینمان که بادوام تر است قرار بده و چون قصد دو کار کنیم که یکى از آنها تو را از ما خشنود مىکند و آن دیگرى تو را بر ما خشمگین مىسازد پس به آنچه در معرض رضاى توست ما را متمایل کن و از قدرتمان بر امرى که سبب خشم توست بکاه ...
نظر شما