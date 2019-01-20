به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در آیین رونمایی از تولیدات رسانه‌ای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در صدا و سیمای مرکز بوشهر باقدردانی از تلاش و خدمات صدا و سیما در مقابله با ترفندهای دشمنان به شرایط قبل از انقلاب پرداخت و اظهار داشت: دشمنی علیه اسلام و انقلاب در ۴۰ سال گذشته تشدید یافته و در سال‌های اخیر توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان افزایش یافته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در دو سال اخیر شاهد جریانی از سوی دشمن هستیم خاطر نشان کرد:دشمنان در راستای نشان دادن مقبولیت خود زندگی در غرب را به جامعه عرضه می‌کنند تا از این طریق بتوانند به اهداف خود دست یابند.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور با قدردانی از تلاش صدا و سیما در راستای مقابله با ترفندهای دشمنان تصریح کرد: تهیه تولیدات فاخر توسط صداوسیمای مرکز بوشهر می‌تواند نقشه دشمن را خنثی کند آن هم در استان بوشهر،که پیوند مردم با ولایت ودینداری ناگسستنی است.

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری با تاکید بر اقتدار نظام اسلامی ایران گفت: در اوایل انقلاب امکانات چندانی نبود و با دست خالی به جنگ دشمن می‌رفتیم اما امروز می‌توانیم با قدرت با آنها مقابله کنیم.

امام جمعه قم با بیان اینکه اقتدار نظام اسلامی مستحکم و پایدار است افزود: دشمنان برای خدشه وارد کردن به نظام اسلامی از همه راه وارد می‌شوند که تقویت فرهنگ‌ اسلامی و ولایت‌مداری در بین اقشار مختلف به ویژه جوانان و نوجوانان می‌تواند آنان را در اهدافشان ناکام کند.

تولید ۵ مستند فاخر

مدیرکل صدا وسیمای مرکز بوشهر هم با بیان اینکه ۵ مستند فاخر در رسانه استانی بوشهر تولید شده خاطر نشان کرد: این مستندها با عنوان‌های دریای خدمت، ایران هسته‌ای، خورشید و خاک، در حصار دژ، گفتگو و ترکیبی است که با عتاوین گوناگون عرضه می‌شود.

سیدحسین ناظر، کارنامه استانداران، رویش‌های انقلاب اسلامی، به عشق وطن و صبح انقلاب تولیدات سیمای مرکز بوشهررا از برنامه‌ها دانست و افزود: سامانه اطلاع رسانی زیرنویس ، فجر خدمت، چلچله ها، لاله‌های خونین، پیام انقلاب، روزشمار انقلاب، بوتراب انقلاب و سمنبر انقلاب تولیدات صدای مرکز بوشهر، گزارش‌های مختلف توسعه و پیشرفت استان در حوزه خبر، چهل برگ زرین تولید فضای مجازی مرکز بوشهر، معرفی چهره‌های شاخص انقلاب اسلامی و وقایع نگار چهل ساله انقلاب اسلامی حاصل کار واحد پژوهش مرکز بوشهر است که رونمایی شد.

وی با بیان اینکه در ۹ ماه امسال ۹۵.۶ درصد مخاطبان نسبت به ۴ برنامه رادیویی و ۵ برنامه تلویزیونی ابراز رضایت کردند گفت: ۷۰.۶ درصد هم در زمینه خبر در حد زیاد و خیلی زیاد ابراز رضایت کردند.